Basilio García Sevilla, 12 OCT 2026 - 19:13h.

El partido apunta a Butarque ante la imposibilidad de que se juegue en el campo del equipo madrileño

El absurdo penalti que permite al Sporting de Hortaleza jugar contra el Sevilla en la Copa

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Ya se ha convertido en todo un clásico de la primera ronda de la Copa del Rey que muchos equipos tengan que cambiar de sede para recibir al ‘Primera’ que le ha tocado en suerte. El afán de la Real Federación Española de Fútbol para dar cabida a los más modestos en el Torneo del KO se choca con los requisitos de las instalaciones para acoger los encuentros, y ese es el caso del Sporting de Hortaleza, que recibirá al Sevilla FC el próximo jueves 29 de noviembre en un estadio aún por determinar.

El club madrileño juega sus partidos en su distrito de la capital de España, en el Polideportivo Municipal Sporting de Hortaleza, una instalación que no ha sido revisada aún por la RFEF, pero que no está preparada para acoger un partido como el que se jugará en poco más de dos semanas, ya que el conjunto capitalino milita en la Primera Autonómica de la Comunidad de Madrid.

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Así las cosas, el partido apunta a celebrarse en otro estadio y, en estos momentos, el Estadio de Butarque, la sede del CD Leganés, es el favorito para acoger la eliminatoria. Butarque ya acogerá el Trival Valderas-Leganés de la misma ronda, que se juega el miércoles y en el que los pepineros actuarán de local. Por eso mismo, el Navalcarnero-Real Betis se jugará en Alcorcón, ya que en un principio se intentó la opción del coliseo leganense, pero los dos partidos coincidían en fecha.

La otra opción del Sporting de Hortaleza

Con todo, en el Sporting de Hortaleza valoran también otros campos de la Comunidad de Madrid, como el Fernando Torres de Fuenlabrada, aunque su capacidad es menor al de Leganés y solo puede acoger a 6.000 espectadores. Además de necesitar una instalación con mayor rango y facilidades para la retransmisión televisiva, el club madrileño también espera hacer caja con los aficionados sevillistas que se desplacen, bien desde Sevilla o bien desde la misma capital de España, por lo que buscan un recinto lo mayor posible.

"Necesitamos un campo en torno a los 20.000 y 25.000 localidades. También hablaremos con el Sevilla FC un poquito de qué expectativas tienen ellos de aforo y de desplazamiento. Estamos hablando que podrían ser el campo de Butarque, el campo de Leganés; el campo del CF Fuenlabrada, que también son condiciones de ese tipo de campos. Porque, además, como se tiene que jugar en la Comunidad de Madrid, pues no se pueden permitir todos los estadios que hay en la Comunidad de Madrid", explicaba Miguel Romón, presidente del Sporting de Hortaleza, en palabras a Diario de Sevilla.

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En total, son 41 kilómetros los que separan la sede del club del Fernando Torres de Fuenlabrada, mientras que Leganés está algo más cerca, a 29 kilómetros. Sea como fuere, todo apunta a que los aficionados del Sporting de Hortaleza tendrán que desplazarse desde su distrito, en el noreste de la capital, hacia un estadio al sur de la capital.