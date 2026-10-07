Horarios y fechas confirmados para la primera ronda de Copa del Rey 2026/27

Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 14:37h.

Entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre

Sorteo Copa del Rey 2027: todos los cruces

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La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer este miércoles todas las fechas y horarios de los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2026/27. Aunque aún hay clubes como el Sevilla FC que desconocen a su rival, el torneo del KO ya emplaza los primeros encuentros de una edición que promete emociones fuertes.

A través del siguiente enlace, los aficionados podrán conocer cuándo jugará su equipo y a qué hora. Cabe recordar que esta primera ronda se disputará entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. Cabe recordar que los equipos que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Sociedad) no participan en esta ronda.

Los encuentros arrancarán a las 18:30 horas y finalizarán con el turno de las 21:00 horas. Hasta un total de 56 eliminatorias se decidirán en tres jornadas coperas de emoción, pasión, y sobre todo, muchísimo fútbol a la espera de grandes sorpresas.

A través de un comunicado oficial, la RFEF anunció la publicación de los horarios y fechas de la primera ronda: "Todas las divisiones nacionales y las diferentes categorías territoriales de nuestro fútbol estarán representadas por los equipos llamados a vivir la gran fiesta copera que la última semana de octubre con la disputa de la primera eliminatoria en la competición más antigua y emocionante de nuestro país.

A las 18:30 horas del martes 27, el CD Cuarte abrirá en Aragón frente al Girona FC la ronda más concurrida del torneo dando el banderazo de salida a 56 vibrantes eliminatorias a partido único con la siguiente planificación".

Horarios y fechas confirmadas de la primera ronda de la Copa del Rey

-Todos los partidos del martes 27 de octubre:

-Todos los partidos del miércoles 28 de octubre:

-Todos los partidos del jueves 29 de octubre: