Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 14:15h.

Robert Moreno, seleccionador de Corea del Sur, informó del estado físico del jugador

El Bayern de Múnich altera el plan de futuro del Atlético de Madrid en la portería

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El Atlético de Madrid prepara su regreso a la competición doméstica a la espera de sus internacionales. Diego Pablo Simeone lideró una nueva sesión de entrenamiento en la que Alejandro Grimaldo continuó con un plan específico tras las molestias sufridas con España. El del lateral podría no ser el único percance que sufra el equipo colchonero en este parón, ya que desde Corea del Sur avisan de unas dolencias de Kang In Lee.

El centrocampista ofensivo ya se encuentra de regreso a Madrid tras participar en la victoria de su país ante Uzbekistán. El futbolista del Atlético partió de inicio, aunque según informa Robert Moreno, seleccionador coreano, sintió molestias en su tobillo.

Corea preocupa al Atlético de Madrid por Kang In Lee

Al ser cuestionado por la sustitución de una de las grandes estrellas del combinado de Corea del Sur, el seleccionador afirmó que fue el propio Kang In Lee quien pidió la sustitución tras la disputa de la primera mitad: "Fue una solicitud propia debido a una lesión en el tobillo". Al ser repreguntado por este asunto, el técnico arrojó más información: "Sufrió una lesión en el tobillo y se vio obligado a salir de forma inevitable. Al terminar el primer tiempo, él mismo solicitó la sustitución. No estaba en nuestros planes. Debemos adaptarnos a ese tipo de variables".

Por último, el entrenador de Corea del Sur puso el foco en el futbolista del Atlético de Madrid para ensalzar sus virtudes sobre el terreno de juego y todo el potencial que tiene en sus botas: "Cuando un jugador es tan bueno, las expectativas suben, por lo que satisfacer esas expectativas no es sencillo. Lee Kang-in está rindiendo bien y seguirá haciéndolo, así que si continúa desempeñando bien su rol, podrá alcanzar el nivel que exigen los aficionados y la selección nacional".