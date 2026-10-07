Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 11:15h.

El talentoso futbolista de Sanlúcar La Mayor zanja la polémica

Cuánto dinero gana el Sevilla tras el fichaje de Carlos Álvarez por Club América

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Carlos Álvarez vivió un pasado mercado veraniego muy movido. Tras varios amagos de renovación con el Levante UD e incluso rumores de regreso al Sevilla FC, el talentoso futbolista de Sanlúcar La Mayor optó por marcharse a México prácticamente sobre la bocina. El Club América consiguió el fichaje del héroe del último ascenso granota por unos cinco millones de euros fijos y otro más en variables.

Un movimiento que un amplio sector de los aficionados levantinistas no entendieron. Carlos Álvarez, con tanto solo 23 años, cambiaba LALIGA EA Sports por la Primera categoría mexicana. Este miércoles, el mediocentro explica los motivos de su salida.

Carlos Álvarez explica su salida a México

En una entrevista concedida a Deportes COPE Valencia, Carlos Álvarez desvela una conversación con José Danvila, máximo accionista del Levante, en la que su futuro comenzó a esclarecerse: "Bueno, yo... Hay un momento en el que yo creo que Pepe (José Danvila, máximo accionista del Levante) sabe que acabo contrato y puede ser que un poco que él, con las opciones que había, vio que me tenía que vender y yo creo que igual en algún momento sí que pudo haber un momento en el que me cogió para hablar... cómo está la situación, cómo lo ves, tal, pero ya te digo, nunca me terminaron de presionar a la hora de tomar una decisión en ningún aspecto".

El centrocampista sevillano explicó los motivos de su marcha, agradeció todo lo recibido por parte del Levante y se mostró satisfecho con el dinero que ha conseguido dejar en las arcas del club granota: "Considero que facilitaron también que yo pudiese salir, creo que al club también le hacía falta a nivel económico eso y encantado de haber podido aportar al club que me dio la oportunidad. Qué mínimo que poder, pues ayudar un poco a la economía, no como Carlos Espí que lo ha hecho más, pero ayudar y poner mi granito de arena porque al final le tengo mucho cariño al club como he demostrado siempre, como creo que sabéis y reitero en todas las entrevistas que he dado".