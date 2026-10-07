Las acciones de Christian Imga en el Athletic hacen dudar a Edin Terzic: "Diamante en bruto"

Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 09:41h.

El extremo se estrenó con el primer equipo en Lezama

Christian Imga lidera una lista de ocho jóvenes cachorros que suben al Athletic Club

Compartir







El parón internacional en clave Athletic Club ya tiene un nombre propio y no es otro que el de Christian Imga. Una de las últimas apuestas rojiblancas en cantera está en boca de los aficionados tras su primer entrenamiento con el primer equipo. A sus 17 años, el atacante fue la gran atracción de la sesión abierta al público en Lezama y sus acciones, también motivadas por la situación actual de la plantilla, provocan la duda de Edin Terzic.

Los leones preparan su visita al Rayo Vallecano a la espera de la llegada de los internacionales y con algunos activos en la enfermería. En estas tres próximas sesiones antes de medirse al equipo de la franja, el técnico germano se decantará por una solución a la baja de Nico Williams con Álex Berenguer y Álvaro Djaló peleando por la titularidad de cara a los próximos dos encuentros.

No obstante, este contexto hace que no se pueda descartar ni mucho menos el viaje de Christian Imga a Vallecas con el primer equipo e incluso su debut en LALIGA EA Sports. No hay prisa en Ibaigane con el chico, pero sus acciones en Lezama hacen dudar al técnico.

PUEDE INTERESARTE Osasuna afronta el partido contra el Betis con una plaga de bajas y dudas

Las acciones de Christian Imga con el Athletic Club

A través de aficionados presentes en las instalaciones de Lezama, las redes sociales muestran las primeras acciones técnicas y físicas de Christian Imga con el primer equipo del Athletic. Regates, velocidad y remates a portería. El extremo izquierdo mostró sus virtudes ante la atenta mirada de Edin Terzic con un físico que impone a su edad.

Como se puede apreciar en los vídeos, el futbolista de 17 años demuestra altas capacidades técnicas también en espacios reducidos. No obstante, la imagen que más está dando que hablar es una acción en la que supera desde el regate a Oihan Sancet.

Para muchos aficionados, el Athletic Club tiene un diamante en bruto que Edin Terzic deberá pulir: