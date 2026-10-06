Osasuna afronta el partido contra el Betis con una plaga de bajas y dudas

Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 15:53h.

El equipo rojillo recupera efectivos a la par que llena la enfermería

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El largo parón internacional da sus últimos coletazos y los clubes de LALIGA ya preparan sus próximos compromisos. En el caso del Real Betis, tras el empate en Riazor, regresará al Estadio La Cartuja para medirse a Osasuna. Con ocho puntos en su casillero, el equipo rojillo visitará al equipo de Manuel Pellegrini encadenando cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y con muchas dudas y bajas.

Tres futbolistas del equipo navarro han confirmado su baja para el duelo ante el conjunto heliopolitano, aunque hay varios activos en duda. Justo cuando Osasuna recuperaba efectivos, la enfermería vuelve a llenarse.

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Las bajas y dudas en Osasuna para visitar al Real Betis en La Cartuja

Osasuna inicia en Tajonar la semana de preparación para el duelo del domingo ante el Betis con varios jugadores fuera de la dinámica grupal y tres son baja segura para visitar a los verdiblancos. Tras las recientes altas de Aimar Oroz, Moi Gómez y Valentin Rosier, el conjunto rojillo vuelve a tener hasta cinco jugadores con diferentes problemas físicos a pocos días de visitar al Real Betis.

El equipo de Luis Miguel Ramis completó este martes en Tajonar la primera de las cinco sesiones previstas antes del encuentro del domingo, en La Cartuja. Una sesión en la que Raúl García de Haro se ha reincorporado al grupo después de superar un catarro.

Sin embargo, las noticias no han sido todas positivas. Romain Del Castillo, afectado por un cuadro digestivo, e Iker Muñoz, que arrastra un golpe sufrido en el entrenamiento del sábado, trabajaron al margen por precaución.

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El francés sufre este contratiempo en mitad de un parón que se había tomado como un reto con el que regresar a la competición lo más fuerte y entonado posible. En principio se reincorporará en los próximos días. El segundo de ellos es duda para viajar a Andalucía. A ellos se suman Raúl Moro, Jorge Herrando y Asier Bonel, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación de lesiones musculares y no estarán seguro ante el conjunto sevillano. Así, Ramis vuelve a tener trabajo en la enfermería rojilla justo cuando el equipo encara una semana clave de preparación antes de medirse al Betis este domingo a las seis y media de la tarde.