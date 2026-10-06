Basilio García Sevilla, 06 OCT 2026 - 12:25h.

Marc Bartra ha hecho trabajo parcial con el grupo y Morante también está de regreso

Parrottismo

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Troy Parrott está de vuelta. El nombre de moda en el Real Betis Balompié ha regresado este martes a los entrenamientos tras acabar su periplo con la selección de Irlanda en el ‘megaparón’ por los compromisos internacionales. Cuatro goles en cuatro partidos con la casaca irlandesa son argumentos más que de sobra para que el jugador se haya convertido en uno de los grandes reclamos del equipo verdiblanco. Además, ha llegado con tiempo más que de sobra para que Manuel Pellegrini pueda alinearle el próximo domingo en el partido ante el CA Osasuna con el que abrirá un octubre de lo más intenso en La Cartuja.

El ‘hombre de moda’ ha recibido la bienvenida de sus compañeros, pero ha sido llamativo el cariño que le ha demostrado Antony en los primeros minutos del entrenamiento de este martes, en el que el equipo regresaba al trabajo tras unos días de descanso.

El brasileño le ha estrechado la mano, le ha sonreído y ha charlado con él durante unos segundos en mitad de uno de los ejercicios de calentamiento que ha realizado la plantilla, en los que reinaba, como es habitual por Los Bermejales, el buen ambiente de trabajo.

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Vuelven Marc Bartra y Morante

Además, ha regresado a hacer trabajo parcial Marc Bartra, al que también se le ha visto cerca de Parrott durante los minutos abiertos a la prensa. El catalán se ha reincorporado al grupo tras unos días en los que ha realizado trabajo específico por unas molestias que arrastraba. En esa misma dinámica continúa Aitor Ruibal, sumando minutos en el césped después de que volviera a ejercitarse con sus compañeros la pasada semana. Asimismo, José Antonio Morante también ha sido novedad en la sesión tras acabar su periplo con la selección española sub 20, con la que ha vuelto a ser uno de los hombres más destacados. El último de los internacionales en regresar ha sido Ez Abde, que ha jugado los tres partidos con Marruecos tras perderse el Mundial, marcando un gol en el amistoso ante Mali.