Troy Parrott brilla con luz propia en Irlanda: doblete con un golazo de fantasía incluido ante Austria

Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 00:03h.

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SevillaTroy Parrott fue la gran apuesta del Real Betis el pasado verano. Y lo cierto es que al delantero irlandés cada vez se le ven más maneras. El ariete, que está concentrado con su selección y que ya marcó ante Israel, ha dejado una auténtica exhibición de cara a la portería rival en el partido clasificatorio de la UEFA Nations League ante Austria, saldado con empate a dos. El ariete abrió la lata a los 12 minutos con un auténtico golazo de fantasía, saliendo airoso de tres regates, y marcó el segundo al filo del descanso desde el punto de penalti. Sin embargo, el combinado centroeuropeo lograría recortar distancias en el minuto 71 y, ya sin el verdiblanco sobre el terreno de juego, lograrían igualar el marcador en el minuto 77.

Sea como fuere, el gol de Troy Parrott que abre la lata es una auténtica barbaridad. Y es que el delantero baja un balón largo del portero, peinado previamente por un compañero, en el centro del campo. De espaldas a la portería rival, aunque a más de 40 metros de ella, se giró y recortó a Philipp Lienhart con una maniobra sutil. Sin embargo, el zaguero austríaco se rehízo bien y logró volver a ponerse entre el delantero y la portería. Fue ahí donde le cayó un caño antológico.

Entonces, el otro central, el ex del Elche David Affengruber, salió al paso para tratar de interceptar el balón. Sin embargo, Troy Parrott volvió a recortar hacia dentro, haciendo que el austríaco pasase de largo y no llegase al balón. Y, por si todo eso fuera poco, ante la salida del portero Florian Wiegele, el delantero del Betis definió por debajo de las piernas, dejando la firma de un auténtico golazo con mayúsculas y todas las letras. Incluso él mismo agitó la mano, como diciendo: 'Ufff, qué golazo acabo de marcar'.

Posteriormente, al filo del descanso, marcaría desde el punto de penalti, dejando claro que puede ser una opción perfectamente válida para ejecutarlos cuando vuelva a la disciplina del Real Betis.