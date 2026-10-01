Pepe Jiménez Sevilla, 01 OCT 2026 - 15:14h.

El danés cerró su etapa en Brasil

Durmisi: "A lo mejor algún día renuncio al Madrid para quedarme en el Betis"

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Riza Durmisi cierra capítulo. El que fuese lateral del Betis, la Lazio o el Leganés, entre otros muchos clubes, ha anunciado este jueves su retiro acordándose de todos los clubes en los que jugó... e incluso de Ángel Haro, presidente verdiblanco.

En un emocionante escrito, Durmisi cita a clubes, entrenadores y compañeros que han compartido momentos con él en su carrera y, entre todos, añade a Ángel Haro, dándole las gracias por llevarle al "club más genial del mundo".

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"Así que era mi turno, el cuerpo dice pares. Quién hubiera pensado que un niño pequeño de Ishøj tendría una carrera así.

He pensado mucho en lo que iba a escribir, pero soy mejor cuando viene del corazón. Amo el fútbol y ha sido mi vida desde que tenía 5 años. Pienso en ello cada segundo que pasa, ¡ESPERA UN PASEO!

Agradezco eternamente todas las experiencias que he tenido, todos los conocidos y amigos de toda la vida. ¡Estoy orgulloso! Nací en Dinamarca y tengo raíces albanesas, un debut inolvidable para Dinamarca contra Albania completamente ambivalente, entendí a ambos equipos igual que cuando la familia se reunía en casa. 23 juegos que nadie me puede quitar.

Podría escribir una novela, pero lo intento con unas pocas palabras. Gracias a Morten Olsen por darme un debut, gracias a Thomas Frank el mejor entrenador que dio comienzo a mi carrera y me convenció para continuar en Brøndby cuando nos sentamos en casa de mi madre en Ishøj y conseguimos mi pastel de fresa favorito, sin ti este sueño nunca se hubiera convertido ¡Nada, nunca olvidaré eso!

Gracias Sr. Presidente Angel Haro por llevarme al club más genial del mundo Real Betis Balompie, Gracias Igli Tare por el tiempo en Lazio. Gracias Jan Bech, vives y respiras por el club que más amo. Gracias a mi familia en las buenas y en las malas este viaje ha sido fantástico.

Ahora es el momento de disfrutar de mis fantásticos hijos, Elena y Noela que necesitan a su padre"., escribe en sus redes sociales.

Durmisi disputó 54 encuentros en dos temporadas con el Betis en los que anotó tres goles y dejó múltiples actuaciones que, como le sucede a él mismo, aún se recuerdan en el club del Benito Villamarín.