Pepe Jiménez Sevilla, 01 OCT 2026 - 13:26h.

El Ceuta se tomó muy mal la suspensión de la cita

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El Betis no jugará este jueves ante el Ceuta. A pesar de haber anunciado la cita hace semanas e incluso publicar una lista de convocados, la entidad verdiblanca, de la mano de su rival, anunció a última hora del miércoles el aplazamiento de una cita que apunta al próximo verano.

Fue un gesto valiente, un encuentro que permitía competir en mitad de este eterno parón, pero todo quedó en nada. Aunque había entradas vendidas y aficionados preparados para la cita, el Betis anunció este pasado miércoles que el encuentro ante el Ceuta no se disputaría y es que, según diversas fuentes, desde el club bético se transmite que la imagen que se ofrecería no es la que merece la ciudad autónoma en este delicado momento.

En estas, según ha contado el periodista Andrés Ocaña en COPE Sevilla, el Betis ha negado tajantemente que la suspensión se deba a un asunto económico -el coste de abrir La Cartuja respecto a las entradas vendidas- y se alega a simplemente la imagen que se ofrecería sin el estadio completamente lleno.

Esta misma fuente ha explicado este jueves que en el Ceuta, inicialmente, hubo un importante enfado, además de indignación, tras los pasos dados por el Betis, pero que tras las últimas llamadas, la tensión se ha reducido y desde el club dirigido por José Juan Romero se ha decidido no hacer declaraciones ni crear problemas con los del Benito Villamarín.

Una de las razones que podría haber llevado a esta bajada de tensión, siempre según la citada fuente, es que el Betis ha prometido al Ceuta que viajará hasta su estadio el próximo verano, en la próxima temporada, suponiendo que la situación que se vive hoy día en la ciudad autonóma estará mucho más controlada.

Aún se desconoce fecha definida ni términos del amistoso, pero todo apunta a que el Betis jugará ante el Ceuta en su próxima pretemporada.