Juan Pérez 01 OCT 2026 - 13:10h.

El palaciego lo coloca por delante de Lamine Yamal y de Rodri

Santi Cañizares dispara la candidatura de Fabián Ruiz al Balón de Oro: "Es más difícil"

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El refuerzo de las candidaturas al Balón de Oro 2026 tiene en Fabián Ruiz a uno de esos nombres que nunca ha levantado de más la voz para colocarse en el listado, pero sus méritos lo hacen por él mismo. El empuje de múltiples personalidades en el panorama internacional tiene ahora a Jesús Navas como un altavoz mayor, y es que el sevillista no duda en hablar del jugador del PSG como su elección indiscutible para levantar el trofeo del mejor jugador de la pasada temporada.

El ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha vuelto a realizar un acto para realzar a sus futbolistas como viene haciendo desde hace años con los triunfos de Jesús Navas, Fabián Ruiz y Gavi. Entre homenajes y celebraciones, en esta ocasión se ha celebrado un acto para apoyar al exbético en su carrera hacia el Balón de Oro, y entre los presentes está el eterno '7' del Sevilla FC, que indudablemente da la cara por él.

Como vecinos del mismo pueblo y excompañeros de selección, Jesús Navas no duda cuando le preguntan sobre quién es su favorito a conseguir el galardón: "Fabián lo reúne todo, es un jugador espectacular, una gran persona y ha ganado todos los títulos. Se junta todo y sería algo muy bonito para todos", afirma rodeado de compañeros, personalidades y vecinos de su pueblo.

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En la misma línea, explica que muchos de los grandes jugadores que están en todos los listados optan a ganar, pero siempre va a colocar a Fabián por encima de todos: "Todos los que están ahí se lo merecen, son jugadores de un nivel altísimo. Fabián es el único que lo ha ganado todo y eso es algo muy importante, y para nuestro pueblo sería algo precioso", reitera.

En las últimas horas Navas ha afirmado que otros compañeros con los que él ha disfrutado en La Roja, como Lamine, también se lo merecen, pero en su situación particular todo suma para elegir a Fabián. Con las votaciones cerradas, la realidad es que Lamine Yamal ha subido muchísimos puestos en el imaginario colectivo después de sus actuaciones en Wembley y el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque a priori ese efecto de arrastre no debería ocupar el análisis de lo que significa el premio de la temporada anterior.

De lo que no hay duda es de que Jesús Navas no entiende de rivalidades entre Sevilla FC y Real Betis cuando España está en el foco, porque su apoyo incondicional es parte de su forma de ser con la que ha llegado a ser una leyenda tanto en La Roja como en el club de su vida.