Lucas Gatti 01 OCT 2026 - 20:30h.

Valentín Gómez sigue disfrutando de un gran momento. Tras el buen hacer en el Betis, ya ha debutado con la Selección Argentina y dejó muy buena impresión en Scaloni

La foto ‘in extremis’ de Valentín Gómez con Leo Messi

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La historia de Valentín Gómez sumó un capítulo especial en su carrera. Debutó en la Selección Argentina ante Bolivia. El defensor, que actualmente juega en el Real Betis, tuvo su primera oportunidad con la camiseta albiceleste y se convirtió en el futbolista número 70 en debutar en el ciclo de Lionel Scaloni.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el marcador central dejó una muy buena impresión en el cuerpo técnico argentino y seguirá siendo parte del plantel para los amistosos ante Burkina Faso en el Monumental de Buenos Aires, el sábado que viene, y el martes en el mismo estadio contra Benin en la despedida de Leo Messi. Además, Gómez es de los pocos centrales zurdos del plantel argentino, al igual que Licha Martínez, Facundo Medina y Marcos Senesi.

Gómez ingresó por Lisandro Martínez a los 80´ y disputó 15 minutos en la victoria por 4-0 de Argentina sobre Bolivia, en el primer amistoso tras el Mundial 2026. De esta manera, dio un paso más en su crecimiento deportivo como también en el mercado.

El presente en España

El argentino llegó al Betis después de su etapa en Vélez, donde se destacó como defensor central y acumuló experiencia en el fútbol argentino y la Copa Libertadores. En su primera temporada en España, disputó 41 partidos oficiales entre LALIGA EA Sports, con 19 titularidades y un gol, Copa del Rey y UEFA Europa League. En la actual campaña 2026/27 suma tres encuentros, dos desde el arranque y 258 minutos, todavía sin goles.

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Su adaptación al fútbol español le permitió sumar rodaje en distintas competiciones y empezar a construir un lugar en el plantel verdiblanco. Ahora, el desafío será sostener la continuidad y aprovechar las oportunidades que tenga en una temporada que también le abre la posibilidad de mostrarse en el escenario internacional.

El estreno con la camiseta argentina

El amistoso ante Bolivia tuvo un significado especial: fue su primera convocatoria al equipo absoluto y su estreno llegó en una etapa en la que Scaloni busca alternativas para el seleccionado.

Con esa participación, Gómez se sumó al listado de 70 futbolistas que tuvieron su primera oportunidad en la era Scaloni. El debut representa un reconocimiento a su recorrido y, al mismo tiempo, el comienzo de un nuevo desafío: sostener el nivel en su club para volver a estar en la consideración del cuerpo técnico.

El debut ante Bolivia representa un punto de partida, no una garantía de continuidad. Para Gómez, el siguiente paso será sostener su crecimiento en el club y convertir la primera oportunidad con la Albiceleste en una posibilidad de regresar a las convocatorias.

Lo que viene en el Betis

Después de vivir su primera experiencia con la Selección y de ser parte de la despedida de Messi en suelo argentino, el miércoles próximo el defensor volverá a España para sumarse al Betis. El calendario le plantea nuevos compromisos en LaLiga y en el plano europeo, donde buscará sumar minutos y afianzarse en la consideración del cuerpo técnico.

En Heliópolis disfrutan del muy buen momento de Gómez, cada día mas asentado en el equipo de Manuel Pellegrini. Puertas adentro valoran mucho su crecimiento futbolístico que repercutirá a futuro en el mercado de fichajes, siendo un jugador joven (23) y que le podría dejar una muy buena venta a futuro.