La foto de Valentín Gómez con Leo Messi en Argentina

Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 12:52h.

El central bético acude a su primera convocatoria en la despedida del '10'

Leandro Paredes culpa a Gavi de todo lo que ocurrió en el Argentina - España: "Él me da"

Compartir







Vestir la camiseta albiceleste para un futbolista argentino es lo máximo, y en esas está un Valentín Gómez que ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Argentina. El central del Real Betis Balompié fue citado a última hora -se conoció el sábado- y ha viajado hacia su país junto a Giovani Lo Celso, el otro de los futbolistas béticos que ha sido citado por Lionel Scaloni.

La citación no solo es la primera para el de San Miguel, sino que además se produce en una situación muy especial. Es la primera lista después de que Argentina se proclamara subcampeona del mundo en Estados Unidos, México y Canadá, pero lo más relevante es que se trata de la última vez que Leo Messi vestirá los colores de una selección que ha dominado América y se proclamó campeón mundial por tercera vea bajo su liderazgo.

Argentina disputará en esta convocatoria tres partidos amistosos, ante Bolivia el 30 de septiembre, ante Burkina Faso el 3 de octubre y ante Benín el 6 del mismo mes. Este último será la despedida en el Monumental de Messi como el ‘10’ de la albiceleste. La convocatoria completa está conformada por 37 futbolistas, ya que algunos, como es el caso de Lo Celso, solo estarán en ese partido homenaje a Messi.

La foto esperada por todo argentino

PUEDE INTERESARTE Scaloni llama a Lo Celso para un último amistoso junto a Leo Messi

Con todo, Valentín Gómez ha llegado justo a tiempo para compartir con el rosarino sus primeros y últimos días con la selección argentina. Y nada más llegar al predio de Ezeiza, donde tienen lugar las concentraciones de los de Scaloni, se ha tomado las fotos que todo argentino desea junto a Messi. El central bético las ha compartido en su perfil de Instagram, orgulloso al compartir instantánea con “el mejor de la historia”.

El central bético se estrena en la absoluta tras 11 participaciones con la selección sub 20, y lo hará en una fecha que jamás olvidará. Podrá contarle a sus descendientes que coincidió, aunque sea solo en una ocasión, con uno de los grandes futbolistas de la historia y se puso en pie para aplaudirle en su despedida muy de cerca.