Lucas Gatti 20 JUL 2026 - 02:02h.

Así jugaron los hombres de Lionel Scaloni

Las lágrimas de Leo Messi, roto tras caer con Argentina en su último Mundial

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En el MetLife de Nueva Jersey, con más de 80 mil espectadores, España se consagró campeón tras ganarle por 1-0 a Argentina con el tanto de Ferran Torres a los 106´. La Roja arrancó mejor con el manejo de la pelota, con mucha cautela y orden. La Albiceleste, por su parte, cuando recuperó el esférico, lo movió de un sector a otro hasta encontrar los espacios para lastimar. A los 5´, Yamal tuvo un mano a mano con el Dibu Martínez. El arquero ganó el duelo y empezó a agigantar su figura. Luego, Oyarzabal ejecutó desde afuera a las manos del portero. España tomó la iniciativa y se paró en campo rival. Argentina se plantó para apelar a la contra. Aun así, le costó llegar al arco defendido por Unai Simón. No se sacaron ventajas, aunque La Roja tuvo varias situaciones claras para abrir el marcador frente a la Albiceleste que no inquietó el arco contrario.

En el complemento, la Scaloneta mejoró con el ingreso de Paredes por González. Salió a presionar un poco más arriba y tuvo mayor frecuencia la pelota. España cuando dominó, fue profundo y la selección sudamericana solo atinó a defenderse, convirtiendo al Dibu Martínez en su figura. El mejor partido del portero de Mar del Plata que evitó la goleada. La expulsión de Enzo Fernández modificó los planes del seleccionado argentino. Aguantó los embates españoles, replegado en un 5-3-2 hasta que Ferran Torres marcó el único tanto tras un centro de Yamal para romperle el arco al imbatible Dibu Martínez y ganar la segunda estrella en su historia.

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El uno por uno de Argentina

E. Martínez (9): Buen manejo de la pelota y pases seguros para salir jugando desde abajo, aunque a veces abusó mucho de eso. Tapó la primera clara que fue un remate de zurda de Yamal a la carrera. Atento y concentrado en cada jugada del rival. Le detuvo un disparo a Oyarzabal. Fue la figura de la primera etapa. En el complemento, sacó una ejecución de Olmo, y dos cabezazos, uno de Ruiz y otro de Williams.

G. Montiel (5): Anticipó en varias ocasiones para no dejar jugar a Baena en ofensiva. No pudo proyectarse al ataque por priorizar la marca al delantero. Sufrió el dos uno que le hicieron entre Baena y Ruiz. Pero cumplió en la marca. Se apuró en resolver rápido jugadas que pedían mas tranquilidad.

C. Romero (7): Sobrio con la marca. Preciso con los pases. Rápido para anticipar. Se retiró lesionado en el complemento.

L. Martínez (3): Los nervios por momentos le jugaron una mala pasada. Entregó mal varias pelotas. Pidió el cambio antes de que finalice el primer tiempo por lesión. Ingresó Otamendi.

N. Tagliafico (6): Le tocó la más difícil de todas: detener a Yamal. Le costó mucho, aunque en otros momentos lo anticipó bien. Por su sector atacó España y lo padeció. Mucho sacrificio.

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R. De Paul (6): Buen manejo de la pelota. Resolvió simple y sencillo. Tapó la subida de Cucurella. Cumplió con creces.

E. Fernández (3): Arrancó como volante central. No pisó el área rival que es uno de sus fuertes. En el segundo tiempo, se movió más adelante, aunque no le llegó la pelota. Y cometió una falta fuerte sobre el cierre del partido, por la cual terminó siendo expulsado.

A. Mac Allister (7): Manejó la ofensiva por el centro de la cancha. Se asoció a De Paul y Fernández, aunque entregó varias pelotas mal. Tuvo resistencia física para correr a los mediocampistas rivales.

N. González (4): Impreciso al inicio con los pases. Se ubicó por la izquierda en la mitad de cancha. Porro lo controló bien. Cometió varios errores. Encaró cuando pudo, hacia adelante. Le aportó poco al equipo. Salió en el entretiempo.

L. Messi (5): Poco participativo en el juego porque no le llegaba la pelota, pero ayudó en la marca para la recuperación. Por momentos, caminó la cancha porque el equipo argentino no tuvo la pelota.

J. Álvarez (6): Sufrió la marca constante de Cubarsi y Laporte. Pero muy colaborativo para la presión alta, y cuando el seleccionado argentino quedó con un jugador menos, tuvo que sacrificar el ataque para colaborar en la marca.

SUSTITUTOS

N. Otamendi (7): Anticipó bien de cabeza, pero se confió en varias salidas con la pelota en sus pies y se la entregó al contrincante. Cortó un ataque de gol que dejaba a Oyarzabal en posición de definición. Sacó todo lo que llovió en su área y acodó la defensa ante la salida de Romero.

L. Paredes (5): Entró para jugar de volante central y manejó la pelota. Salida limpia para los cotados. En algunas jugadas, llegó a destiempo. España jugaba a su espalda y se le complicó con la marca, hasta cometió una infracción que Argentina pudo pagar caro.

N. Molina Lucero (5): Se encargó de detener a Baena. No se proyectó. Estuvo firme en la marca, impreciso con la pelota. Tuvo que detener a Williams y le costó el mano a mano.

Facundo Medina (5): Ingresó como segundo marcador central por Romero. Bien plantado en el fondo, sacó todo lo que pudo, pero quedó mal parado en el gol de España.

Giuliano Simeone (6): Entró por De Paul. Tuvo que replegarse cuando su equipo se quedó con 10. Se paró de volante por derecha y mucho sacrificio para la marca.

Marcos Senesi (5): Sustituyó a Álvarez para formar una línea de cinco defensores. Perdió la marca de Ferran Torres que convirtió el gol.