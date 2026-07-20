Alberto Cercós García 20 JUL 2026 - 01:12h.

Lionel Scaloni saca pecho por el trabajo de los suyos y valora positivamente el papel de Argentina pese a la derrota

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Lionel Scaloni compareció con deportividad tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, resuelta por 1-0, y no dudó en reconocer la superioridad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. El seleccionador albiceleste felicitó al campeón y aseguró que sus jugadores habían dado todo durante el torneo. "Han sido mejores hoy, la verdad, pero yo me quedo con lo que hemos hecho hasta acá. Estamos demostrando que sabemos perder. Asumimos las cosas", afirmó en declaraciones a La 1 nada más terminar la final. También quiso lanzar un mensaje de orgullo hacia su vestuario. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota", insistió tras quedarse a las puertas de revalidar el título conquistado hace cuatro años.

Sin embargo, ese discurso conciliador contrasta con lo visto sobre el terreno de juego durante la final. Argentina protagonizó un encuentro de enorme intensidad, con numerosas acciones al límite del reglamento y un elevado nivel de dureza en varias disputas que marcaron el desarrollo del choque. La selección española tuvo que soportar entradas muy contundentes y un planteamiento físico que fue aumentando conforme avanzaban los minutos y el marcador seguía siendo favorable al combinado de Luis de la Fuente. Pese a ello, Scaloni evitó cualquier referencia a ese aspecto del encuentro y centró todo su análisis en el mérito del rival y en el esfuerzo de sus futbolistas.

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Scaloni saca pecho por el trabajo de los suyos

El técnico argentino dejó entrever, además, que había circunstancias alrededor del torneo sobre las que prefería no pronunciarse. "Tengo muchas cosas para decir, pero no merece la pena", señaló tras el pitido final, antes de reiterar que el equipo había llegado "en un momento justo" a la final. También quiso poner en valor el recorrido de su selección en el campeonato, recordando la dificultad que supone alcanzar un partido por el título y defendiendo que el subcampeonato también merece reconocimiento por el trabajo realizado durante las últimas semanas.

Scaloni cerró su intervención agradeciendo el apoyo recibido por la afición y el compromiso de sus jugadores. "Al país quiero decirle que lo dimos todo", afirmó insistiendo en que el grupo había dejado todo sobre el césped pese al desenlace. El seleccionador argentino prefirió quedarse con la imagen global del Mundial y con el reconocimiento a una España que fue superior en la gran final. Eso sí, sus palabras sobre que Argentina "sabe perder" chocan con la sensación que dejó el encuentro, en el que la dureza exhibida por la Albiceleste fue uno de los aspectos más comentados y que el propio técnico optó por pasar por alto en su valoración.