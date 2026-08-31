Álvaro Borrego 31 AGO 2026 - 11:13h.

El argentino ha tenido propuestas este verano pero en ningún momento ha contemplado salir; la ventas irán por otro lado

En directo, el mercado de fichajes del Betis y la situación de Dani Ceballos

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El Real Betis Balompié necesita concretar alguna salida antes del cierre de mercado para poder hacer frente al menos a un fichaje más, con el deseo vigente de materializar el regreso de Dani Ceballos. Son varios los futbolistas que están en la terna. Pablo García, cuya venta sigue en el aire, Gonzalo Petit, a un paso de salir cedido al Cádiz, Iker Losada, que debe decidir este lunes, Álvaro Fidalgo, Nelson Deossa e incluso Marc Roca o Gio Lo Celso son los principales candidatos llamados a tener cierto movimiento en estos dos últimos días, aunque la realidad a día de hoy es que la mayoría de ellos apuestan por seguir en el club. Una continuidad que también parece clara para Valentín Gómez, quien cierra la puerta a una posible venta en las próximas 48 horas.

Su representante, Martín Guastadisegno, así lo ha confirmado en declaraciones exclusivas para ElDesmarque: "Valentín Gómez se queda en el Betis, no es nuestra intención salir", reconocía el agente, quien asegura que el central se muestra muy ilusionado por la temporada que recién empieza: "Él es feliz en el Real Betis y tiene mucha ilusión por la Champions". El empresario reconocía que el central ha tenido propuestas este verano, pero en ningún momento ha contemplado una salida.

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Conviene recordar que el Real Betis pagó 5.3 millones el pasado verano y que el Vélez Sarsfield mantiene un diez por ciento de sus derechos. Su representante estuvo de visita a principios de agosto e incluso presenció en el palco de La Cartuja el amistoso contra el Bournemouth. En el club saben que es un jugador apetecible y que con 22 años tiene valor en el mercado. En cualquier caso, y pese a que prácticamente todos sean susceptibles de ser vendidos, en Heliópolis mantiene confianza absoluta con el jugador, cuyo contrato expira en 2030.

Valentín Gómez fue uno de los futbolistas más utilizados por Manuel Pellegrini la temporada pasada. Participó en un total de 41 encuentros siendo toda una solución multiusos para el entrenador, que llegó a probarlo incluso de centrocampista. El argentino estuvo al nivel de las expectativas para ser su primer año en Europa y esta temporada tendrá la oportunidad de dar un paso al frente más, con el propósito de ser importante en el año del regreso a la Champions League.