Basilio García Sevilla, 03 OCT 2026 - 11:33h.

El irlandés está llamando la atención en el club en el que se formó y no le dio oportunidades

Troy Parrott brilla con luz propia en Irlanda: doblete con un golazo de fantasía incluido ante Austria

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El Real Betis Balompié ha encontrado en Troy Parrott al delantero que necesitaba, y si sus sensaciones han sido buenas vistiendo el verdiblanco heliopolitano, todavía están siendo mejores en este parón de selecciones con los mismos colores, pero en concreto de la selección de Irlanda.

Tres goles ha marcado en los tres compromisos que ha disputado hasta el momento en el megaparón de selecciones, pero ha llamado especialmente la atención el primero de los que le hizo a Austria. Un golazo maradoniano que ha dado la vuelta al mundo.

El Betis pagó 16 millones de euros fijos más cuatro en variables al AZ Alkmaar para hacerse con los servicios del irlandés, y el fichaje está llamando la atención no solo en España, sino en todo el fútbol europeo. Especialmente se han fijado en él los aficionados del Tottenham Hotspurs, club en el que militó en las categorías inferiores y que lo traspasó hace dos años por cuatro ‘kilos’ al fútbol neerlandés. Llegó a participar en cuatro partidos en la temporada 2019/20, con 17 y 18 años, pero nunca tuvo oportunidades con los Spurs.

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El debate está servido en Londres, pero en el Betis lo tienen muy claro. La cuenta en X The Spur Web, con más de 200.000 seguidores, hizo una pregunta a los hinchas del Tottenham sobre si se lo traerían de vuelta al norte de la capital inglesa. Rápidamente, la cuenta en inglés del club verdiblanco respondió con un claro, conciso y directo “no”. Pocas veces un post tan corto se hizo tan viral, pues alcanza ya miles de republicaciones y ‘likes’.

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Las respuestas de los hinchas del Tottenham

No obstante, son muchos los aficionados del Tottenham que no entienden como su equipo, que se encuentra en horas bajas, dejó escapar a un delantero como Troy Parrott, e incluso ha recibido la respuesta del creador del post original, recordándole lo sucedido con Lo Celso, al que el Betis compró por 22 al PSG y vendió por cerca de 50 al club londinense apenas unos meses después para, años más tarde, repescarlo por una cantidad mucho menor. “¡Hiciste suficientes ganancias con Lo Celso, es lo mínimo que puedes hacer!”, le pide con el típico humor inglés.

De entre todas las respuestas, destaca la de un hincha que se alegra de que Parrott esté triunfando en el Betis. “Honestamente, como aficionado del Spurs, espero que siga floreciendo en otro lugar. Nuestro club no le dio muchas oportunidades y ahora está demostrando que se equivocaron. Bien por él, y bien hecho por el Betis al tener un delantero letal”, expresaba. El debate está servido en Londres… y zanjado en Sevilla.