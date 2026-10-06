Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 12:28h.

Edin Terzic dirige una sesión de entrenamiento especial en Lezama

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Objetivo Vallecas. El Athletic Club continúa este martes con la preparación de su reencuentro liguero contra el Rayo Vallecano. Tras el triunfo en el Euskal Herria Txapela ante la Real Sociedad, los pupilos de Edin Terzic solo piensan en volver a la senda de las victorias en LALIGA EA Sports. No obstante, el técnico germano ha tenido que tirar de Lezama para completar el grupo.

No ha sido un entrenamiento más para los leones. Aunque no se alcanzó el lleno por cuestiones de horario, las instalaciones de Lezama abrieron sus puertas para sentir el calor de la hinchada bilbaína mientras se ejercitaban.

Faltaron los más pequeños en la grada, aunque no los cachorros sobre el verde. Edin Terzic subió al primer equipo a un total de ocho jóvenes canteranos aportando soluciones en casi todas las demarcaciones del campo y con un Christian Imga que acaparó focos.

Quién es quién de los ocho cachorros que suben al Athletic Club

Comenzando por la portería. A razón de los compromisos internacionales de Unai Simón y Álex Padilla, el entrenador rojiblanco llamó a filas a Simón García, Iker Pagazartundua y Zugatz Gallastegi. El primero de ellos es un espigado guardameta (1,90m) que milita en el Bilbao Athletic y que ha participado en dos encuentros de esta temporada en la Primera Federación. Los dos últimos pertenecen al CD Basconia de la Segunda Federación y entre ambos se han repartido las titularidades de las primeras cinco jornadas. Los tres arqueros tienen 19 años de edad.

Entre los jugadores de campo destaca Christian Imga. Fichado por el club rojiblanco desde el Juvenil del Deportivo Alavés, el atacante está creciendo a pasos agigantados cuajando buenas actuaciones en las inferiores de la Selección Española. Hasta el próximo mes de febrero no alcanzará la mayoría de edad.

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Igor Oyono, extremo derecho, también participó en la sesión de este martes. Este curso, el joven futbolista de 18 años suma un gol en seis partidos con el filial rojiblanco. En el otro costado, Peio Huestamendia reforzó al equipo de Edin Terzic en Lezama en una campaña en la que ya ha brindado dos asistencias de gol en Primera Federación. En un mes cumplirá veinte años.

Ante la ausencia del internacional Aymeric Laporte, el cachorro Beñat Larrea subió al primer equipo. Con un imponente físico y veinte años de edad, el zaguero es un fijo en el filial bilbaíno y representa a la selección española en categorías inferiores. La lista la completa Adrián Pérez, un mediapunta zurdo que también puede caer a los costados y que está a las puertas de los veinte años. Milita en el Bilbao Athletic.