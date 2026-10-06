Redacción ElDesmarque 06 OCT 2026 - 13:53h.

El acusado se defiende a través de un comunicado

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El Real Zaragoza está concienciado en regresar al fútbol profesional, y por el momento, los de Ibai Gómez están realizando un gran inicio de campeonato. Más allá de lo estrictamente deportivo en el primer equipo, el club blanquillo es noticia por una situación bastante incómoda. Un entrenador de la entidad zaragocista ha presentado su dimisión tras ser acusado de "trato vejatorio".

Dimisión en el Real Zaragoza tras la denuncia de tres jugadores

Las familias de hasta tres futbolistas del equipo Cadete B del Real Zaragoza han denunciado al técnico formador y el acusado ha optado por presentar su dimisión con el objetivo de "contribuir a mitigar el escarnio público". Así lo ha reflejado en un extenso comunicado que ha difundido a través de sus perfiles oficiales.

Este es el escrito al completo: "A la vista de las noticias acontecidas en los últimos días, he decidido presentar mi baja voluntaria con el objetivo de no perjudicar los intereses de la entidad y de contribuir a mitigar el escarnio público al que, injustamente, estoy siendo sometido.

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Quiero aclarar igualmente que en ningún momento he faltado al respeto a nadie de forma premeditada ni continuada. Si alguna persona se ha sentido ofendida por alguna de mis expresiones, deseo manifestar que nunca fue esa mi intención. Sin embargo, ello no implica reconocimiento alguno de las acusaciones que se han vertido contra mi persona, las cuales considero exageradas, injustas y sacadas del contexto real donde se han llevado a cabo.

Asimismo, manifiesto que, a partir de este momento, me reservo expresamente el ejercicio de cuantas acciones legales me correspondan en defensa de mi honor, intimidad y propia imagen frente a la difusión de informaciones, manifestaciones o contenidos que pudieran vulnerar dichos derechos.

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Del mismo modo, quiero dejar constancia de que el expediente abierto por el club en relación con estos hechos tiene carácter estrictamente interno y confidencial y fue elaborado sin contrastar con mi persona los hechos recogidos en el mismo.

Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra me han hecho llegar su apoyo y cariño. En especial, a los jugadores del equipo y a las familias, que me han mostrado su confianza de manera privada y me consta que también se han dirigido al club manifestado apoyo hacia mi persona".