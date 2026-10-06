Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 13:17h.

El canterano blanquillo narra cómo vivió su salida al Real Madrid

El rival del Zaragoza en la Copa del Rey

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En un fútbol repleto de jóvenes talentos en edades cada vez más tempranas, también existen muchas historias olvidadas. El Real Zaragoza, a pesar de su actual situación deportiva, está considerado como uno de los clubes españoles que poseen una cantera puntera. En la Ciudad Deportiva blanquilla brota y se forma el talento, aunque no todos terminan llegando, como fue el caso de Luis Carbonell.

El canterano zaragocista protagonizó una polémica salida rumbo al Real Madrid que vuelve a recordar en el podcast de Post United. Carbonell rompe su silencio y ofrece su versión, no solo de este movimiento, sino también de los supuestos errores que el club maño cometió con él.

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La versión de Luis Carbonell de su polémica etapa en el Real Zaragoza

El actual futbolista de la UD Barbastro rompe su silencio tras sus etapas en el Real Zaragoza. Luis Carbonell denunció prejuicios por sus orígenes: "Parece que porque tu padre esté en la cárcel tú vas a seguir sus pasos o que tu familia son delincuentes. He sido muy juzgado por eso y por ser gitano". Tras este lamento del delantero centro, el canterano blanquillo puso el foco en su salida rumbo al Real Madrid.

Carbonell afirma que su marcha al club blanco responde a una falta de confianza del Zaragoza: "Mi ilusión había sido jugar en el Real Zaragoza. Me voy a Madrid porque ellos no apuestan por mí realmente". Según cuenta el futbolista en la citada entrevista, en la entidad maña no recibió el apoyo que necesitaba: "Si quieres ayudar a una persona que quiere estar aquí y quiere formar parte del Real Zaragoza tienes que ayudarle... y yo no me sentí ayudado".

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Por último, Luis Carbonell quiere dejar claro que, aunque denuncia la falta de detalles que tuvo la entidad zaragocista con él, es el equipo al que más cariño guarda: "El Zaragoza se ha equivocado bastante conmigo. Yo jamás les he reprochado nada porque me han dado la vida".