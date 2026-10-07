Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 08:57h.

El que fuera árbitro de LALIGA ensalza la figura del diez

Leo Messi despeja las conspiraciones de la final ante España en su adiós a Argentina: “No pasó nada raro como dicen”

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Colorín colorado, la carrera internacional de Lionel Messi se ha acabado. El que para muchos es el mejor futbolista de la historia puso punto y final a su aventura con la Selección Argentina ante la humilde Benín y con un país entregado. El diez, que deja un legado histórico para La Albiceleste, opta por dar un paso al lado y se enfoca en sus últimos coletazos futbolísticos en la MLS.

Aunque los mejores años del genio argentino fueron en España. El FC Barcelona ha sido el club de su vida y LALIGA la competición donde ha mostrado toda su magia. Por esta razón, Iturralde González comparte una confesión que resume su carrera deportiva en nuestro país.

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La confesión de Iturralde sobre Leo Messi

En su última intervención en El Larguero de la Cadena SER, el exárbitro internacional ensalzó la figura del astro argentino y su actitud con los colegiados: "Ha sido el jugador que podía habernos echado a 100.000 personas encima nuestro y ha sido de los jugadores más nobles en un terreno de juego. Porque mira que le han pegado, pero nunca buscaba el engaño. Tú fíjate Messi en la Selección Argentina que busque el engaño... le pone el partido patas abajo al árbitro".

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El resumen de una noche histórica para Argentina

El 3-0 de Argentina a Benín, el gol de penalti de Lionel Messi, sus asistencias para dos más y un legado de 126 tantos en 21 años de historia con la selección Albiceleste sumaron en una noche en Buenos Aires a una jornada que comenzó con emoción y terminó con lágrimas.

La selección de Argentina debió esperar al segundo tiempo para doblegar a un duro rival, que solo sucumbió tras los golpes asestados por Nicolás Otamedi (m.48) a una asistencia de Messi tras un córner, el golazo de Nico Paz (m.61) a pase del astro y por fin el tanto suyo de penalti (m.70).

El partido jugado en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires fue seguido por unos 85.000 espectadores. El encuentro estuvo marcado por la entrada en calor de Argentina con el foco puesto en Lionel Messi que, en su ingreso saludó a las cuatro tribunas de un estadio Monumental colmado.

Luego en el ingreso del equipo, el capitán de 39 años estuvo acompañado por sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, mientras que tuvo en el himno su primer momento de casi lágrimas, mientras una bandera en forma de camiseta con el ‘Gracias Messi’ ocupaba gran parte del campo de juego.

En el encuentro, Messi se mostró activo en su zona preferida del campo de juego, desde la izquierda al centro del campo. Dos asistencias de lujo a Lautaro Martínez y Agustín Giay encontraron al portero Marcel Dandijnou con buenas respuestas, al igual que un tiro libre del propio Leo que controló el portero del conjunto africano.

Al promediar el partido Messi recibió un pase al vacío de su amigo y compañero de Inter Miami, Rodrigo De Paul, y su anticipo a Dandijnou se fue apenas desviado, mientras que un tiro de esquina cerrado también encontró una buena respuesta del dorsal dos de Benín.

La visita tuvo sus opciones para sorprender e irse en ventaja pero un error en definición de Aiyegun Tosin y dos intervenciones de Emiliano Martínez dejaron el cero para irse al descanso. En el segundo tiempo, Argentina golpeó rápidamente en el minuto 51 con un tiro de esquina de Lionel Messi que conectó Nicolás Otamendi para convertir en su despedida de la Selección Argentina.

El segundo llegó con una asistencia de Messi para una definición exquisita del recién ingresado Nicolás Paz en el minuto 61 que dejó sin reacción al portero Marcel Dandijinou. Luego un penalti marcado por una infracción en el área derivó en el gol del gran homenajeado de la noche que tomó la pelota y definió con un toque a la izquierda del portero de Benín para su gol número 126 con la casaca de la Selección… el último. Sobre el final le quedó un tiro libre que se fue por arriba del travesaño para que luego el chileno Fernando Vejar marque el final del partido y sentencie el final de la era Messi en la Selección Argentina.