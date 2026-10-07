Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 10:38h.

El capitán del Celta también habló de San Mamés

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Iago Aspas está inmerso en su última temporada como profesional. Tras toda una vida dedicada al fútbol, y una última renovación muy meditada, el genio de Moaña colgará las botas al término del presente curso. El capitán y la bandera del Celta de Vigo quiere marcharse jugando al máximo nivel, y porqué no, intentando cumplir el sueño que le queda: ganar un título. Aunque de lo que sí volverá a disfrutar es del derbi gallego.

Desde su caída al fútbol no profesional, Iago Aspas siempre mostró su apoyo al Deportivo de A Coruña, así como su pronto regreso para volver a disfrutar de los partidos de máxima rivalidad. Ahora, en sus últimos coletazos sobre los terrenos de juego, el delantero es cuestionado por la futura respuesta de Riazor.

Iago Aspas y el último Deportivo - Celta que vivirá

El talentoso delantero del Celta fue cuestionado en un acto difundido por En Xogo de la Televisión Gallega por los estadios del fútbol español. Iago Aspas reconoció que esta temporada ya se está despidiendo de todos ellos y eso lo hace especial, pero hay uno por encima de todos para él: "Bueno, este año ya voy despidiéndome de casi todos los estadios, pero creo que ya lo dije en anteriores entrevistas. A mí el estadio que más me gusta de Primera División por todo lo que rodea es San Mamés. Porque ya desde que entras al terreno de juego, la grada, la afición, cómo viven en un estadio siempre lleno... no sé, tiene ese aura tanto el antiguo como el moderno. La verdad que es un estadio precioso".

A renglón seguido, el capitán olívico fue cuestionado por su próxima visita al Estadio de Riazor. Aspas tendrá que esperar hasta mediados del abril de 2027 para jugar en la casa del Deportivo de A Coruña. Siempre con cariñosas palabras hacia el eterno rival, el veterano atacante responde a una hipotética ovación de la hinchada herculina: "Bueno, a ver. Es un partido bonito, más después de tanto tiempo. Los últimos recuerdos que tengo allí fueron muy buenos con goles y con victorias. Si podemos hacer lo mismo, pues mejor. Pues no lo sé si me aplaudirán, cuando sea el momento, ya lo veremos".