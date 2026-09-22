Pablo Sánchez 22 SEP 2026 - 14:17h.

Álvaro Núñez detecta dos problemas que castigan al Celta en este inicio de curso: "Refleja la situación"

El delantero celebra la importante victoria frente al Racing

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El jugador del Celta Iago Aspas ha considerado "balsámica" la victoria del pasado fin de semana ante el Racing de Santander y ha pronosticado que estará recuperado de su lesión a la vuelta del parón del campeonato por los partidos de las selecciones nacionales.

Aspas ha indicado a los periodistas que lo futbolistas del Celta "estaban trabajando muy bien" y merecían "muchos más puntos", pero no llegaba la primera victoria de la temporada porque "el fútbol no va de merecimientos, sino de meter la pelota en la portería".

Y eso fue lo que sucedió ante el Racing de Santanter (5-0) en el séptimo partido del campeonato, tras cuatro empates y dos derrotas. Aspas, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión, ha confesado que seguir los partidos "tanto en la tele como fuera" del campo, en la grada, lo lleva "muy mal".

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La victoria frente al Racing

De hecho, ha contado que eso lo ha hablado con su mujer, a la que le ha dicho que no sabe "cómo" lo va a pasar "el día de mañana" cuando se retire, porque ahora, al menos, lo vive "un poco más por estar en el día a día con los compañeros".

El capitán del Celta ha considerado "balsámica" la victoria y ha avanzado que sigue adelante con su plan de recuperación. Así, ha contado que este lunes empezó a correr y que, como la recuperación prevista es de tres a cuatro semanas, confía en estar a la vuelta del parón.