Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 21:11h.

Pese al 5-0 del Celta, Claudio Giráldez se ha mostrado crítico con los suyos

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Claudio Giráldez siempre se ha caracterizado por ser un entrenador muy crítico. Sus opiniones van a misa, gane o pierda el Celta de Vigo. En esta ocasión, todo haría pensar que su análisis del partido iba a ser positivo: 5-0 en Balaídos ante el Racing de Santander. Pero nada más lejos de la realidad. El técnico gallego, ante los micrófonos de Movistar, no solo ha sido autocrítico con diferentes momentos de su equipo durante el partido, sino que ha puesto en valor el trabajo del Racing durante las últimas semanas.

Elogios al Racing pese a la victoria. "Ellos, después del resultado del otro día, les hace mella pero creo que es un equipazo. Desde aquí, felicitar al míster. Es muy difícil ajustarse contra ellos, es un equipo muy valiente y que va a tener una temporada brillante. El resultado no es justo".

Dardo a LALIGA y puntos por mejorar

Giráldez explica los cambios, con dardo a LALIGA. "Los cambios a estas alturas yo creo que son obligados. Llevamos 8 partidos en 1 mes, en el primer mes de competición. Es una barbaridad y muchas veces ya no es lo que yo quiera si no quién está con energía y disponible para poder jugar. Queríamos tener energía en la presión, sabíamos que Williot, Ferran y Hugo es un jugador muy ordenado y nos iban a poder permitir estar altos. Luego con la energía de Pablo Durán de banquillo más Hugo Álvarez que nos podía dar el refresco que nos ha dado también arriba y generar buena presión y buenas movilidades para poder atacar"

Muchos puntos por mejorar pese a la victoria ante el Racing. "Con la pelota no hemos estado bien, en especial en la primera parte pero tenemos recursos en el banquillo y de inicio en nuestra plantilla para poder mantener el nivel de energía y tener soluciones ofensivas que es lo que procuramos. A veces no lo hemos conseguido desde el juego, sí desde la energía y en la 2ª parte creo que el equipo se ha liberado. El resultado nos ha liberado y hemos visto muy buena versión de todos los que estaban en el campo".