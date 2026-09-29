Carlos Álvarez, viral en México tras ser 'cazado' discutiendo con un compañero

Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 10:34h.

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Carlos Álvarez arranca siendo noticia en México. El exjugador del Sevilla disputó este pasado lunes su primer encuentro como titular y aunque firmó una notable actuación, su nombre se ha viralizado en las redes sociales por una supuesta disputa con un compañero que fue cazada por las cámaras en el tramo final del encuentro.

Provocó un penalti, fue fundamental en ataque y trabajó muchísimo tanto en la presión como en la ayuda a sus compañeros en la zaga, pero su nombre acabó siendo señalado por una supuesta discusión tras la cita con Erick Sánchez, compañero suyo en América.

Según cuenta Récord, la conversación podría haber empezado por términos deportivos, quedándose, como se puede ver por gestos, en algo que sucedió sobre el césped en un momento determinado.

El ex del Sevilla le señala varias situaciones y parece estar incluso ofendido con su compañero, dejando una imagen que está siendo muy comentada en las últimas horas.

¿Cuánto dinero ganó el Sevilla con la salida de Carlos Álvarez?

Relacionado en repetidas ocasiones con el Sánchez-Pizjuán, Carlos Álvarez acabó marchándose a México en una operación se cerró en seis kilos, lo que permite al Sevilla ingresar un buen pellizco para sus maltrechas arcas en un verano positivo en el apartado de ingresos. El club rojiblanco poseía el 30% de los derechos de cualquier futura venta, por lo ingresará 1,8 millones de euros por esta venta.

El de Sanlúcar la Mayor, de momento, deberá esperar para volver al Sevilla, club en el que se formó y en el que, después de todo, estaba dispuesto a volver este mismo verano, aunque las cantidades solicitadas por el Levante nunca permitieron estar ni siquiera cerca de cerrar el acuerdo entre entidades