Cuánto dinero gana el Sevilla tras el fichaje de Carlos Álvarez por Club América

Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 22:37h.

Todas las altas y bajas de LALIGA EA SPORTS en el mercado de fichajes

El jugador pone fin a su exitosa etapa como jugador granota

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La oficialidad del fichaje de Carlos Álvarez por Club América llegó a última hora de este miércoles. La operación, cerrada desde hace días, se concretó de manera oficial y el exfutbolista del Sevilla pondrá rumbo a México. El de Sanlúcar la Mayor pone así fin a su etapa en el Levante tras convertirse en uno de los héroes del último ascenso granota a LALIGA EA SPORTS.

La operación se cerró en seis kilos, lo que permite al Sevilla ingresar un buen pellizco para sus maltrechas arcas en un verano positivo en el apartado de ingresos. El club rojiblanco poseía el 30% de los derechos de cualquier futura venta, por lo ingresará 1,8 millones de euros por esta venta.

El comunicado del Levante

El centrocampista llegó al club de Orriols en 2023 para reforzar al equipo en LALIGA Hypermotion con el objetivo de regresar a la máxima categoría. En su primera temporada, el conjunto granota se quedó a las puertas del ascenso, pero, en la siguiente campaña, Carlos Álvarez se convirtió en uno de los principales artífices del regreso del Levante UD a Primera División.

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El jugador cierra su etapa como levantinista después de disputar un total de 105 encuentros en los que ha anotado 14 goles y ha repartido 14 asistencias. Unos números que quedarán para siempre ligados a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club. 25 de mayo de 2025 en El Plantío. Aquella tarde, en el minuto 96, el gol del sevillano desató la locura y dio al Levante UD una victoria que permitió celebrar el regreso a la máxima categoría.

Desde el Levante UD queremos agradecer a Carlos su implicación desde el primer día, compromiso, esfuerzo, trabajo y cada gota de sudor que ha dejado sobre el terreno de juego defendiendo nuestro escudo. Y, sobre todo, gracias por haber sido uno de los grandes partícipes de un episodio de nuestra historia que ya es imborrable para todos los levantinistas.