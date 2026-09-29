Basilio García Sevilla, 29 SEP 2026 - 09:51h.

"Me ha sorprendido mucho, para bien, lo exigente que es la afición del Espanyol"

El 'guiño' de Monchi a José Ignacio Navarro tras su primer verano en el Sevilla

Compartir







En pleno parón, es hora de hacer un primer balance de la temporada, especialmente para las personas que están viviendo una experiencia nueva. Es el caso de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, el nuevo director general deportivo del RCD Espanyol y al que, inevitablemente, se le sigue vinculando con el Sevilla FC.

El de San Fernando es una de las figuras más importantes de la historia reciente del club nervionense, y en su primera experiencia en España lejos de Nervión no hay más remedio que hacer comparaciones entre lo vivido y lo que está viviendo.

Así, Monchi pasó en la madrugada de este martes por los micrófonos de El Larguero, en la Cadena SER, y al ser cuestionado por las diferencias entre la afición ‘perica’ y la sevillista, afirmó que no son demasiadas. “No hay tanta”, dijo. “Son dos aficiones de dos clubes muy históricos, con muchos años, más de un siglo en su historia, con logros en su recorrido, y con una seña de identidad muy grande”, explicaba el gaditano.

“Me ha sorprendido mucho, para bien, lo exigente que es la afición del Espanyol. Crecer al lado de un equipo tan importante como el Barcelona, te hace sentir tus raíces y tu identidad mucho más, más allá de que ha sido una década no ha sido positiva a nivel deportivo en el Espanyol. la gente sí es exigente y no se conforma con poco”, concretaba el director deportivo espanyolista.

El fichaje de Bryan Zaragoza

Monchi trató diversos asuntos, y uno de ellos fue el fichaje de Bryan Zaragoza, un hombre que sonó incluso para recalar en el Sevilla, pero al que acabó llevándose al Espanyol en calidad de cedido con una opción de compra, que será obligatoria si el equipo catalán se mantiene en LALIGA EA SPORTS y juega al menos 45 minutos en 20 partidos. Firmaría cinco temporadas, en ese caso.

PUEDE INTERESARTE Monchi cierra siete fichajes y la guinda de Bryan Zaragoza antes de recibir al Sevilla

“Fue complicada la operación en sí, pero fue fácil convencer al chico. Él tenía ganas de volver a España, que es su hábitat natural, dónde mejor rinde. La combinación con Manolo fue muy positiva. Llegó con un déficit físico importante, pero poco a poco estamos viendo al Bryan que queremos”, explicaba Monchi.