La decisión de Monchi en torno al posible despido de Manolo González del RCD Espanyol

Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 12:32h.

La figura del entrenador ha quedado muy tocada tras la derrota frente al Elche con un jugador más

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La figura de Manolo González ha quedado muy tocada después de la derrota del RCD Espanyol ante el Elche CF, con un jugador más desde el minuto 6 de partido. El técnico, al que no le salen las cosas y tampoco termina de dar con un once de garantías en este arranque de temporada, pese a que, dentro de los márgenes del club, se ha hecho una apuesta por jugadores importantes, con fichajes de cierto renombre (aunque varios de ellos sean cedidos) y con la aspiración de asentar al equipo en la zona tranquila de la clasificación. Pese a que el conjunto perico está fuera del descenso, las dos últimas derrotas consecutivas han acrecentado las dudas en torno a la idoneidad del técnico barcelonés para darle la vuelta a la situación.

En este sentido, según informaba anoche Esport3, en el RCD Espanyol se debatía en torno a la continuidad de Manolo González al frente del proyecto del RCD Espanyol. En el club trataban de dirimir si despedirle era la mejor decisión o no. De hacerlo, el momento era ideal, ya que, con el parón largo de selecciones, el nuevo técnico tendría unas tres semanas para trabajar con los jugadores.

Sin embargo, la decisión que se ha tomado, según adelanta Pericos Marca, es la de ratificar en el puesto a Manolo González. De este modo, la dirección general deportiva que encabeza Monchi ha decidido que el entrenador continúe al frente de la nave perica.

Los próximos pasos de Manolo González en el RCD Espanyol

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En este sentido, el técnico barcelonés tiene muy claro por dónde pasan sus próximas decisiones como entrenador del RCD Espanyol. Así lo reconocía en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Elche: "Tenemos que darle la vuelta a esto. Yo el primero, porque tengo que darme cuenta de que estamos jugando a una cosa a la que no podemos jugar, y tenemos que cambiar el chip. Yo, el primero. Quiero hacer una cosa que no toca y creo que lo tengo que cambiar urgente", explicaba.

En este sentido, el camino que entiende que tiene que elegir es el de volver a ser un equipo aguerrido: "Tenemos que volver a coger la esencia de lo que nos hizo salvarnos el primer año en la segunda vuelta, de la primera vuelta del año pasado, y después... no equivocarnos. No equivocarnos porque... ¿Te acuerdas cuando decía que a veces querer ser demasiado vistosos y llevar al equipo a una cosa que no toca? Pues creo que este no es el cambio correcto. Creo que tenemos que volver a ser un equipo de Primera jodido, que corra, que apriete y, si no, no tiene ningún sentido. Nos estamos equivocando, nos estamos equivocando", sentenciaba.