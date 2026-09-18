Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 19:44h.

Cornellà da el pistoletazo de salida a la séptima jornada

Luis de la Fuente dispara la cláusula de Roberto Fernández y el Espanyol aspira a una millonada

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El RCD Stadium será el escenario que inaugure la séptima jornada de LALIGA EA Sports. RCD Espanyol y Elche CF se citan en un duelo al que llegan con idéntico resultado. Los pericos cayeron derrotados ante el Rayo Vallecano en Butarque, mientras que el conjunto ilicitano, aunque perdió, puso en serios apuros a todo un Real Madrid.

Manolo González llega al encuentro con la baja confirmada de Omar El Hilali, expulsado en el citado encuentro ante el cuadro vallecano. No obstante, el gran nombre de la jornada en Cornellà no es otro que el de Roberto Fernández, una de las novedades de la lista de Luis de la Fuente en el regreso de los campeones del mundo.

Por su parte, Martin Anselmi llega necesitado de puntos, aunque con el buen sabor que dejó la reacción de sus pupilos ante el conjunto merengue en el Martínez Valero. Tras el esfuerzo intersemanal, el técnico ilicitano refresca un once titular con el que confía abandonar el farolillo rojo de la competición doméstica.

La alineación confirmada del RCD Espanyol

Este es el once que pone en liza Manolo González: Marko Dimitrovic volverá a ser el encargado de defender los tres palos pericos. En defensa destaca la titularidad de Hinojo, mientras que en el centro del campo saldrán de inicio Urko y Edu Expósito. Arriba, Roberto Fernández buscará mantener su idilio con el gol tras la llamada de Luis de la Fuente.

El once titular del Elche CF

Martin Anselmi sale de inicio con estos once futbolistas: Lemar destaca en el once inicial del conjunto franjiverde. En ataque, el técnico ilicitano apuesta en esta ocasión por Fer Niño y también destacan las titularidades de Redondo, Gonzalo Villar o Germán Valera.