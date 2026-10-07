El Bayern de Múnich altera el plan de futuro del Atlético de Madrid en la portería

Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 11:57h.

El gigante bávaro cocina un fichaje en el Metropolitano

El Atlético de Madrid se posiciona por el fichaje de Noni Madueke y tiene una ventaja

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El Atlético de Madrid no se detiene y siempre mira al futuro. Con un equipo que promete pelear por todas las competiciones, la dirección deportiva diseña un plan a medio-largo plazo para seguir creciendo deportivamente. Los últimos rumores colocan a varios atacantes en la órbita rojiblanca para la próxima temporada, aunque el club madrileño también recibe amenazas en el mercado.

A pesar de las negativas del pasado verano a la salida de Julián Álvarez, el Atlético no se cierra en banda en el apartado de salidas y atiende las ofertas de otros clubes. La próxima apunta a llegar desde tierras germanas y desde todo un gigante como el Bayern de Múnich.

El Bayern altera el plan del Atlético de Madrid en la portería

El histórico bávaro ya piensa en un relevo importante. Tras quince temporadas defendiendo la portería del Bayern, Manuel Neuer afronta sus últimos años de contrato. A sus 40 años, el portero alemán vislumbra el final de su carrera y su club mueve ficha en el mercado de fichajes. Y es que según desvela Sky Sports, el campeón alemán busca un nuevo cromo en portería.

El joven Jonas Urbig será el primer espada una vez se oficialice el adiós de Manuel Neuer, pero en el Bayern están por la labor de fichar a un segundo guardameta que eleve la competencia. Por esta razón, la dirección deportiva bávara ha elaborado una lista de posibles candidatos entre las que se encuentra uno de los porteros del Atlético de Madrid.

Se trata de Juan Musso. El argentino, a la sombra de la leyenda Jan Oblak, guarda contrato en vigor hasta junio de 2028. A sus 32 años, el portero está feliz en Madrid y acepta su rol en el equipo de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, si acaba aceptando una hipotética oferta del Bayern, el conjunto rojiblanco vería alterado el plan de futuro en su portería y estaría obligado a fichar a otro portero.