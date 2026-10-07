Juan Pérez 07 OCT 2026 - 12:04h.

Hjulmand y Mendoza ya están con el grupo con trabajos específicos

El Atlético de Madrid se posiciona por el fichaje de Noni Madueke y tiene una ventaja

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El Atlético de Madrid supera varios plazos para recuperar a todos sus tocados de manera progresiva para llegar al choque con el Alavés tras la pausa del parón, y deja varias noticias positivas este miércoles. La primera toma de contacto de Grimaldo con el grupo deja atrás las molestias que sufrió el lateral con la Selección Española y pone el punto de mira para volver a los terrenos de juego muy pronto.

La plantilla rojiblanca, con Sorloth en la dinámica, suma un día más de preparación a la espera de recibir a sus efectivos internacionales, y los que han vuelto antes de tiempo están predispuestos a recuperar su mejor nivel. La sonada sobrecarga muscular de Grimaldo en uno de los partidos de España generó el regreso del jugador a Madrid para hacerle más pruebas y evitar dilemas mayores, y ahora llegan las buenas nuevas.

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Grimaldo sigue este miércoles una incorporación progresiva y ya se le ve acompañando al grupo por lo que puede ser de la partida el sábado 10 de octubre ante el Alavés si no vuelve a tener molestias. De hecho lleva seis días de trabajo individual en el gimnasio y con una carga diferente al resto, por lo que lejos de la gravedad, la gran pregunta ahora es saber si Simeone va a arriesgar a sabiendas del calendario que tiene ahora el Atleti por delante.

En el mes de octubre el conjunto del Cholo tiene cinco partidos en 14 días (Alavés, Manchester United, Espanyol, Stuttgart y Deportivo de la Coruña), y ya una semana después cierra el mes el día 31 contra el Levante también en LALIGA. Esa bolsa de partidos junto a la carga de minutos y el desgaste internacional puede empujar al técnico argentino a forzar las rotaciones, que pueden empezar este mismo fin de semana.

Aún así las novedades positivas no llegan solas, porque el caso de Grimaldo es el más sonado por su relevancia en el once, pero hay jugadores que poco a poco se van recuperando. Sorloth ya está sobre el césped y prepara su puesta a punto, aunque en este caso no hay tanta prisa a sabiendas del buen nivel de Jonathan David. Por su parte Hjulmand ya está haciendo estiramientos mientras que Mendoza se mantiene apartado con trabajo de recuperación en el gimnasio tras brillar con España sub-21.