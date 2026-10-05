Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 19:02h.

Mateu Alemany persigue a un atacante al alza y el Atlético de Madrid engorda la puja

Se medirá con Canadá ante Estados Unidos en un nuevo amistoso

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El seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino calificó este lunes al canadiense Jonathan David, jugador del Atlético de Madrid, como "uno de los mejores delanteros del mundo" en la antesala del partido amistoso que enfrentará este martes a ambas selecciones.

"Tenemos que estar centrados en él, porque hoy en día es uno de los mejores delanteros del mundo", aseguró el técnico argentino en una rueda de prensa en la víspera del amistoso que se disputará en Minnesota. "Verlo en LaLiga en un club como el Atlético de Madrid y con un entrenador como Diego Simeone es fantástico. Creo que es un delantero fantástico, con una muy buena combinación de cualidades, y que llega marcando goles y con confianza", agregó.

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Jonathan David suma tres goles en cuatro partidos con la camiseta del Atlético de Madrid desde su fichaje a finales de verano, un estado de forma que ha trasladado a su selección nacional, con la que anotó el gol de la victoria en el amistoso del 27 de septiembre contra Chile.

Último partido de la ventana internacional

El de este martes será el último encuentro que Estados Unidos y Canadá disputen en la actual ventana de partidos internacionales, en la que ambos conjuntos cuentan sus partidos por victorias. La selección de las barras y estrellas venció 3-0 a la de México el pasado sábado en un encuentro marcado por los errores de la zaga y la portería mexicanas.

Sin embargo, Pochettino prefirió mostrarse precavido y este lunes resaltó que el objetivo principal de estos amistosos es que el grupo crezca y consolide una identidad. "Debemos centrarnos en nuestro rendimiento, no solo en 'hay que ganar como sea'. El camino y el proceso son lo más importante", sentenció.