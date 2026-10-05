El delantero vuelve al trabajo con el Atlético y podría debutar este curso en Vitoria

Mateu Alemany persigue a un atacante al alza y el Atlético de Madrid engorda la puja

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Alexander Sorloth está de vuelta. Han tenido que pasar 55 días para ver al delantero del Atlético de Madrid trabajando con normalidad este lunes en el regreso a los entrenamientos, siendo uno más del grupo y preparándose para el próximo compromiso liguero, en el que el cuadro rojiblanco visitará al Deportivo Alavés el sábado en un estadio, Mendizorroza, que no se le da especialmente bien.

Fue el pasado 12 de agosto, antes de que empezara la temporada, cuando el Atlético anunció que Sorloth padecía "una contractura muscular". Un parte médico que, a priori, no cuadra demasiado con el tiempo de baja, pues el noruego lleva casi dos meses sin sin trabajar con el resto del grupo.

Aquella lesión supuso una verdadera losa tanto para el Atlético como para el propio jugador, que estaba en al rampa de salida y con serias opciones de marcharse en los últimos días de mercado. También para Simeone, pues por entonces Julián Álvarez seguía ausente física y mentalmente, por lo que tuvo que arrancar la temporada sin ningún delantero en sus filas.

¿Cuándo jugará Sorloth en el Atlético?

Durante los últimos días de mercado aterrizó Jonathan David. Lo hizo con un perfil bajo, pero el canadiense ha anotado tres goles en los tres últimos partidos y se ha ganado la carta de la titularidad. Además, Julián parece recuperado para la causa, ha vuelto a sonreír con Argentina y, en teoría, debería empezar a ser titular a las órdenes de Simeone durante los próximos compromisos.

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En ese complicado contexto regresa ahora Sorloth, con un perfil que, pese a no ser del todo idéntico, tiene ciertas similitudes al de Jonathan David. Con la competencia también de Julián, con alternativas ofensivas como las de Baena, Kang In Lee o Lookman. Dos meses después, el noruego podría buscar en Mendizorroza sus primeros minutos de la temporada tras una lesión incómoda y excesiva que complica su rol en el equipo rojiblanco.