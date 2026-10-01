El estadio del Atlético de Madrid sigue ganando capacidad nueve años después de su inauguración

El Barcelona cambia de plan con la tercera gradería del Camp Nou: nuevas fechas

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El Riyadh Air Metropolitano sigue creciendo. A todos los niveles. El estadio del Atlético de Madrid se inauguró hace nueve años y, desde entonces, no ha parado de presentar novedades tanto en su zona exterior como en el interior, marcado el año pasado por la instalación de un gran videomarcador de 360 grados. Ahora, el club ha anunciado la nueva capacidad del recinto, que sigue ganando asientos y se acerca cada vez más al Santiago Bernabéu.

El nuevo aforo del Metropolitano a partir de octubre de 2026 es de 70.813 espectadores, según ha anunciado el propio Atlético de Madrid a través de sus canales oficiales. Un aumento de capacidad que ya tuvo repercusión en el último derbi ante el Real Madrid, al que asistieron 70.514 personas.

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La capacidad del coliseo colchonero ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Bajo el nombre publicitario de Wanda, en septiembre de 2017 se inauguró con 68.456 localidades disponibles y muchos trabajos por hacer. Hace tres años se realizaron pequeños ajustes de reorganización de pasillos e instalación de nuevas filas en lo más alto de cada grada, alcanzando los 70.692 asientos disponibles. Ahora, esa cifra ha subido un par de centenas más hasta los 70.813 espectadores.

El Metropolitano, cada vez más cerca del Santiago Bernabéu

De esta forma, el estadio del Atlético se sigue consolidando, actualmente, como el segundo más grande de LaLiga, a la espera de que el Barcelona reabra al completo el Camp Nou, que en enero de 2028 tendrá capacidad para unos 105.000 espectadores.

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Además, el Metropolitano se acerca cada vez más a la capacidad del Santiago Bernabéu, que actualmente es el recinto con más asientos del campeonato. El Real Madrid se muestra algo opaco a la hora de dar la cifra exacta de capacidad de su estadio, pero se estima que tras las obras caben aproximadamente 79.000 espectadores. De hecho, su cifra récord de asistencia el pasado curso fue de 78.107 personas en el último Clásico. Es decir, que la distancia entre los dos grandes estadios madrileños es de aproximadamente 8.000 asientos.