El Atlético de Madrid vuelve a subir el precio de la cuota de socios

La nueva cuota, que se aplica a abonados y no abonados, se cobrará en diciembre

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El Atlético de Madrid ha vuelto a subir la cuota de socio. Una cuota que antiguamente sólo pagaban los no abonados, pero que desde la pandemia se hace efectiva a todos los aficionados con carnet. Dicha cuota no sólo ha sufrido su enésima subida de precio, sino que además estrena nuevo formato: será anual y se cobrará en el mes de diciembre.

Este mismo martes por la tarde, el Atlético ha invitado a sus aficionados a sacarse el carnet de socios de cara al año 2027, presumiendo de nuevo de "prioridad en entradas, descuentos exclusivos" o "acceso gratuito a partidos del Atlético de Madrid Femenino y Atlético Madrileño", entre otras cosas. Un carnet completamente necesario, entre otras cosas, para asistir a los partidos de fuera de casa u optar a entradas en posibles finales.

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A su vez, ha confirmado a través de la web oficial que la nueva cuota de socio asciende a 78 euros. Debido a que este año ha sido 'de transición' entre los anteriores cobros por temporada y los nuevos cobros por años naturales, el último pago de los socios se remonta a mayo de 2025, cuando tuvieron que pagar 72 euros. Es decir, que la subida es de un 6 euros más, lo que supone un 8% adicional.

Precios de la cuota de socios del Atlético de Madrid

En 2017, año en el que el Atlético pasó de vivir en el Vicente Calderón a mudarse al Metropolitano, la cuota de socio sólo costaba 50 euros. Además, era una cuota que sólo pagaban los no abonados, mientras que desde la pandemia se hace efectiva a todos los aficionados con carnet y la tienen que pagar también los abonados, además del precio adicional del propio abono, que también ha subido.

Esa cuota ha ido creciendo de manera exponencial año tras año. En diciembre de 2026 será de 78 euros y se cobrará de manera automática a todos los socios, en mayo de 2025 era de 72 euros, en 2024 era de 68 euros y en 2023, de 64 euros. A 4 euros por temporada, en nueve años ha pasado de 50 a 78 euros, lo que supone una gran subida del 56%.

Estas subidas, en cualquier caso, no impiden que la hinchada rojiblanca siga creciendo. El pasado mes de agosto, el Atlético presumía de batir su récord de socios, superando las 160.000 personas. Una cifra que, a su vez, sirve para echar cuentas de los ingresos que recibirá el Atlético en noviembre gracias a esta cuota de 78 euros: cerca de 12,48 millones de euros.