El nuevo Julián Álvarez: el proceso para firmar por otro representante y olvidar la polémica

Juan Pérez 06 OCT 2026 - 15:33h.

Actualmente es agente libre tras romper con Fernando Hidalgo tras casi más de 10 años juntos

Julián Álvarez recupera la sonrisa al romper su racha y Scaloni avisa a Simeone: "Nunca va a defraudar"

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Las palabras de Julián Álvarez durante el Mundial 2026 le van a perseguir hasta dar el volantazo adecuado, y si los goles no llegan, la única situación para retomar el rumbo pasa por bajar la persiana, trabajar y tomar decisiones. Sin ver portería de momento en este inicio de temporada con el Atlético (sí con Argentina), con menos minutos de lo habitual tras el escándalo y con solo una asistencia, la decisión más importante puede estar en un nuevo fichaje desde el campo de la representación.

Fernando Hidalgo ha sido el agente de Julián Álvarez durante cerca de diez años, pero eso puede cambiar en las próximas semanas. El que ha sido señalado como el gran culpable de todo el circo sobre su posible fichaje por el FC Barcelona parece haber perdido toda la confianza del argentino y de su familia, que es la que más se está moviendo para cambiar la dinámica.

Según apunta As, Julián Álvarez ya no tiene acuerdo con Hidalgo por lo que es agente libre y puede buscar tranquilamente su futuro para desvincularse del caos generado en los últimos meses. De hecho el propio Gustavo Álvarez, padre de Julián, está al frente de las negociaciones con conversaciones muy avanzadas con la agencia 'The Elegant Game', que la lleva un exjugador argentino: Javier Pastore.

El interrogante es cómo de relevante debe ser esta noticia a sabiendas de todo el caos generado desde sus declaraciones, porque hay dos vías claras. Si se quiere desligar a Julián de la polémica veraniega, lo lógico es darle aún más bombo a esta noticia para calmar los ánimos y dejar entrever su compromiso con el Atlético de Madrid de manera indirecta.

La cuestión es si la prioridad es alejar los focos del jugador ahora que se debe concentrar en el fútbol más que nunca, porque no ha empezado la temporada con buen pie, su situación personal y física le afectó, y dejó volar varios minutos en el inicio de la temporada. El ritmo competitivo del Atlético de Madrid por ahora va delante de él, por eso es fundamental saber cómo se va a gestionar esta decisión. Mientras tanto Julián parece alejado del ruido, está con Argentina concentrado para disfrutar de la despedida de Leo Messi con la albiceleste.

No está en el primer plano, no ha sido elegido entre los nuevos capitanes y lejos de alguna polémica por su bajo nivel con la selección, el trabajo y el gol son las únicas respuestas en el campo mientras su familia trabaja fuera de ella para mandar otro mensaje: lo del verano está olvidado y ellos también han cambiado de rumbo para seguir alineados con el Atlético de Madrid.