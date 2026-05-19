El precios de los abonos del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027: nueva subida y compromiso de asistencia
El club ha presentado su campaña de abonos con el objetivo de incentivar la asistencia al Metropolitano
Koke, Oblak y Giménez: futuro en el aire
El Atlético de Madrid ha presentado este martes su campaña de abonados para la temporada 2026/2027. Se trata de algo inusual en el club colchonero, pues desde hace varios se limita a renovar automáticamente a sus abonados sin realizar presentación pública. Pero en esta ocasión, antes incluso de que termine el curso actual, hay novedades importantes. No sólo hay una nueva subida de precios, sino que además la entidad establece un 'compromiso de asistencia'.
Concretamente, el Atlético avisa a sus abonados de que tendrán que asistir a un mínimo de diez partidos a lo largo de toda la temporada, ya sea mediante la asistencia del mismo abonado o cediéndolo a través de un familiar o amigo. Si no se puede asistir, piden liberar su butaca para que otro aficionado pueda comprar la entrada. Y establece una excepción máxima de tres partidos, dando a entender que retirará los abonos el próximo curso a aquellos hinchas que no cumplan en estas condiciones.
Además, aseguran que habrá "reconocimiento y premios" para los abonados más fieles y que empezarán de manera inmediata premiando a los más de 4.000 abonados que han asistido a todos los encuentros de la temporada que termina.
Precios de los abonos del Atlético de Madrid
Eso sí, estas nuevas normas van acompañadas de una nueva subida de precios. Los abonos más baratos, ubicados en lo más alto de Fondo Sur y Fondo Norte, costarán 310 y 400 euros para LaLiga, dependiendo de la lateralidad. En esas mismas gradas, el Abono Total, que incluye Champions y Copa del Rey, costará un mínimo de 400 y 510 euros.
En el Abono Liga, los precios oscilarán entre 310 y 760 euros en los fondos, entre 465 y 1.160 euros en Lateral Este y entre 425 y 1.485 en Lateral Oeste. Para el Abono Total, los precios serán de entre 400 y 995 euros en los fondos, entre 610 y 1.480 euros en Lateral Este y entre 560 y 1.900 euros en Lateral Oeste.
Además, cabe recordar que todos los abonados tienen que pagar de manera adicional una cuota de socio, que también ha sufrido novedades en los últimos meses. La cuota de socio ya no será por temporada, sino por años naturales. La última se cobró en abril de 2025 y ascendía a 72 euros, un precio que también ha ido subiendo año tras año. La próxima cuota no se cobrará hasta el mes de diciembre y, previsiblemente, también apunta a subir.