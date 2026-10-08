Basilio García Sevilla, 08 OCT 2026 - 17:54h.

El partido podría jugarse en Alcorcón, a 20 kilómetros de la localidad madrileña

Dónde juega y quién es el CDA Navalcarnero, un club fundado para dar visibilidad a los artistas

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En el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, donde no entran los tres grandes del fútbol español al estar exentos por jugar la Supercopa de España, la bola del Real Betis Balompié es una de las más anheladas por los equipos más modestos que entran en liza. Esta temporada será el CDA Navalcarnero madrileño el que reciba a un equipo Champions como el verdiblanco y que, además, asegura una gran entrada allá por donde vaya.

Son miles los béticos que viven en la capital de España y sus alrededores y que no pierden ocasión de ver a su equipo cuando juega cerca de su lugar de residencia, y eso lo saben bien en el Navalcarnero. Tanto es así, que están buscando un escenario alternativo para jugar y poder ofrecer a la afición bética un buen paquete de entradas para hacer una de esas cajas que salvan varias temporadas a los clubes más modestos.

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El equipo madrileño, fundado en 1953 e integrante del Grupo V de la Segunda Federación, recibirá al Betis el miércoles 28 de septiembre a las 21.00 horas. El horario está confirmado, pero no el estadio. Según ha informado Radio Sevilla este jueves, el club madrileño baraja jugar ante los verdiblancos en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón.

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Cambio de escenario

El estadio habitual del CDA Navalcarnero es el Municipal Mariano González, pero su capacidad se limita a 1.500 espectadores al no poder instalar gradas supletorias. No es la primera vez que el conjunto madrileño recibe a un Primera, pues en la 2025/26 fue eliminado por el Getafe, mientras que en la 2020/21 eliminó al Éibar en dieciseisavos de final, cayendo ante el Granada CF en octavos de final. No obstante, el club navalcarnereño no decidió moverse de su sede para estos encuentros, como sí está buscando ante los verdiblancos. El año pasado, como ejemplo, solo pudo ceder 150 entradas a la afición getafense.

Se han valorado opciones en el suroeste de Madrid como Butarque, aunque finalmente el Trival Valderas de Alcorcón jugará como local ante el Leganés en el estadio pepinero, y todo hace indicar que el primer partido de los béticos en el Torneo del KO será en Santo Domingo.

En el coliseo alfarero caben 5.000 espectadores y está perfectamente acondicionado al acoger durante años un equipo de LALIGA HYPERMOTION, triplicando la capacidad del Mariano González. Entre un estadio y otro hay una distancia de 19,5 kilómetros y un trayecto de menos de 20 minutos. El Betis, además, se ahorraría jugar en césped artificial, lo que siempre es una buena noticia para un equipo de élite y más para uno inmerso en tres competiciones.