Álvaro Borrego 08 OCT 2026 - 10:23h.

El Betis solo convierte el 5,5% de los disparos realizados, siendo uno de los peores de LALIGA en esa efectividad

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Afinar la puntería es la gran asignatura de este Real Betis, que en caso de haber tenido mayor acierto de cara a gol podría haber engordado sus números o como mínimo haber tenido mayor holgura en ciertos encuentros en los que les tocó sufrir hasta el final. La plantilla que dirige Manuel Pellegrini destaca por su sobresaliente volumen ofensivo, siendo el tercer equipo de LALIGA que más disparos realiza, únicamente superado por Real Madrid y FC Barcelona, pero ese peligro se diluye cada vez que los futbolistas se ponen de cara a portería, donde las opciones caen en picado hasta el punto de ser uno de los que más disparos necesita para poder perforar la red.

Los números hablan por sí solos. El Real Betis ha realizado 164 disparos en esta siete primeras jornadas. Muchos más que Atlético de Madrid, Villarreal, Celta de Vigo o Athletic Club, por poner unos ejemplos. De hecho está más cerca en volumen ofensivo del Real Madrid, quien solo ha realizado catorce tiros más en este inicio de campeonato. Sin embargo, el acierto de sus futbolistas no está al nivel del volumen y para ejemplo la acumulación de errores que se cometió en duelos como el de Villarreal, el de Coruña o la visita del Getafe. Los verdiblancos ni siquiera están entre los diez que más goles han logrado hasta ahora.

Si bien el equipo está sabiendo rentabilizar sus ventajas, gracias en parte al superlativo nivel de la defensa, la gran asignatura pendiente es afinar la portería y mejorar su porcentaje de acierto. Los verdiblancos tienen un paupérrimo 5,5% de efectividad de cara a gol, habiendo convertido solo nueve de los 164 disparos realizados. Una efectividad que únicamente empeoran Athletic Club, Getafe, Valencia y Málaga, estos dos últimos en lo más bajo de la clasificación. Futbolistas como Antony o Isco Alarcón todavía no se han estrenado y otros como el Cucho Hernández todavía debe mejorar sus prestaciones goleadoras. Es ese el gran reto del Real Betis a corto plazo.