Álvaro Borrego 07 OCT 2026 - 09:53h.

El Betis acordó en su contrato un apartado a través del cual podría subir su cláusula de rescisión hasta los 70 millones

La postura del Betis y los plazos marcados con una posible renovación de Manuel Pellegrini

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Facundo Bernal está siendo una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada. El centrocampista uruguayo apenas ha notado el salto a Europa y lejos de necesitar adaptación está siendo uno de los pilares indiscutibles del nuevo equipo de Manuel Pellegrini. La suya fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva y en solo un par de meses ha disipado las dudas sobre su incorporación, convirtiéndose en uno de los principales activos del equipo. Es uno de los pocos que ha participado en estos ocho partidos, con actuaciones destacadas como su encuentro contra el Real Madrid o su puesta en escena frente al Lille en la Champions, lo que le ha valido para aumentar su valor de mercado y materializar su regreso a la absoluta de Uruguay dos años y medio después.

La dirección deportiva lo seguía desde hace algo más de un año y las conversaciones se iniciaron en el Mundial de Clubes pero no fue hasta este verano cuando se terminó materializando su fichaje a cambio de unos 9,5 millones de euros, impuestos incluidos. El Real Betis hizo esa apuesta por el 100% de sus derechos convencido de que podría ofrecer rendimiento inmediato pero también réditos económicos en un futuro a medio plazo. Y es que, a tenor de su progresión, el uruguayo oposita a ser uno de los nombres propios en mercados venideros.

Tanto es así que dentro de su contrato, con el convencimiento de su progresión, el Real Betis incluyó varias cláusulas para blindar al futbolista si su rendimiento cumplía las previsiones que había en el club. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, su cláusula de rescisión actual es de 50 millones de euros pero el club tiene la posibilidad de subirla hasta los 70 millones de manera automática si arregla determinados pagos con el futbolista. Una decisión que queda en manos de la entidad y que, si así se estima oportuno, brindaría todavía más fuerza a la hora de negociar una posible venta.

Facundo Bernal está dejando detalles muy interesantes con el Betis en este inicio de temporada. Disciplina táctica y una excelente lectura de juego para recuperar balones. Corta jugadas, se anticipa y distribuye con criterio. Un futbolista con una pinta tremenda que se ha ganado la confianza de Manuel Pellegrini, siendo el uruguayo uno de los futbolistas más utilizados por el jugador: "Pellegrini me da una confianza que no había tenido nunca antes. Me pide que sea el sustento de la defensa y del ataque, que dé equilibrio al equipo. Lo dice fácil. Que robe y pase. Te habla así. "Vos roba y entrega fácil". De la calidad que se encargue Isco", decía en una de sus últimas comparecencias.