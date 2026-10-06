Las alternativas del Betis para el lateral izquierdo tras la lesión de Junior Firpo

Álvaro Borrego 06 OCT 2026 - 21:17h.

El Betis afronta nueve partidos en 28 días y la lesión del dominicano deja a Fran García como único lateral izquierdo sano

La postura del Betis y los plazos marcados con una posible renovación de Manuel Pellegrini

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Junior Firpo estará unas tres semanas de baja por una lesión muscular en el aductor izquierdo sufrida en el duelo de la República Dominicana frente a Haití. Un nuevo contratiempo para el canterano del Real Betis, que ya el año pasado se perdió casi cuatro meses de competición (20 encuentros) por culpa de las cuatro lesiones que padeció a lo largo de la temporada. Una ausencia que condiciona y mucho la hoja de ruta de Manuel Pellegrini, obligado a reinventarse en un periodo en el cual su equipo disputará nueve partidos en 28 días.

Así las cosas, lo que se va a encontrar Manuel Pellegrini a partir de este miércoles es un problema en el lateral izquierdo. Fran García sigue con la selección española y apenas dispondrá de dos o tres entrenamientos para preparar la visita de Osasuna. A pesar de haber demostrado tener un físico envidiable, el entrenador deberá inventárselas para darle descanso, sobre todo mirando a los duelos de altísima exigencia que llegan en el próximo mes como la visita del FC Barcelona o los envites de Champions contra Porto, Feyenoord y Borussia Dortmund.

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El de Bolaños de Calatrava es el único lateral zurdo sano en el Betis en estos momentos, pues además de la lesión de Junior, tampoco está aún disponible Aitor Ruibal, chico para todo para Pellegrini. El canterano ha comenzado a trabajar de manera parcial con el grupo, pero todavía le queda alguna semana más para recuperar el alta competitiva.

La otra opción dentro del primer equipo, y seguramente una de las más fiables, es la de desplazar a Valentín Gómez al costado, aunque también terminará su participación con Argentina en esta ventana en la madrugada del miércoles, por lo que llegará muy justo para el partido ante Osasuna. El argentino ya sabe lo que es jugar en esa posición a buen nivel y aunque en principio este año iba a asumir el rol de central, su posición natural, todo indica a que deberá actuar por el costado en alguno de los duelos venideros. Mientras tanto, en el filial esperan su oportunidad Carlos de Roa -habitual en los entrenamientos del primer equipo- e Ian Forns, titular indiscutible en este inicio de temporada con el Betis Deportivo.