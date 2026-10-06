Dani Ceballos reconoce los "momentos de distancia" con la afición del Betis

Basilio García Sevilla, 06 OCT 2026 - 09:55h.

"Manu Fajardo me dijo que era una espina clavada, que quería ser él el director deportivo de mi regreso"

Ceballos, a Isco: "Cuando se fue del Sevilla al Betis le dije que iba a notar un cambio brutal"

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El fichaje de Dani Ceballos por el Real Betis Balompié es una operación que no pude circunscribirse únicamente a este verano, ya que han sido numerosos los mercados en los que el utrerano ha sido relacionado con la entidad verdiblanca. El jugador ha reconocido que los contactos se producían de forma periódica, pero se daban problemas para que no llegara. Con todo, destaca a la figura de Manu Fajardo como la clave para que acabara regresando.

Ceballos ha comenzado la semana ofreciendo una entrevista a PTV Sevilla, en la que ha analizado cómo se produjo el fichaje, las fricciones con la afición en los años en los que no se pudo dar y las casuísticas que se han dado en todo este periodo. “Ha habido momentos de distancia entre la afición del Betis y yo, pero creo que poco a poco, con tiempo, hemos ido acercándonos. Era un clamor, sobre todo este último verano, la gente quería que volviera. Me han recibido mejor de lo que esperaba. La afición sabe lo que se habla en prensa. Siempre he tenido contactos con el club, pero siempre había pequeños problemas. El club está ahora en otra situación, se ha alineado todo para que fuese este año”, explicaba.

Para el centrocampista, la figura clave en su fichaje ha sido la del director deportivo Manu Fajardo, que siempre ha apostado por él y quería ser el hombre que le devolviera a la que ha sido su casa. “Manu Fajardo siempre me ha hecho ver que era uno más del club. He hablado con él años anteriores, me preguntaba por jugadores jóvenes, por Fran García... Él siempre ha querido traerme, me dijo que era una espina clavada, que quería ser él el director deportivo de mi regreso. Para mí ha sido importante que él estuviese aquí”.

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Volver a la Selección. “La selección es un objetivo real, con continuidad puedo estar en la quiniela, pero lo importante es el Betis. Si seguimos con buena dinámica, para el seleccionador será difícil dejarnos fuera. Tienen un grupo consolidado, con gente de mi quinta, tenemos la esperanza de rendir bien aquí y después ponérselo difícil a Luis de la Fuente”.

Vuelta de Fabián. “Ojalá vuelva Fabián. Él está en un club importante, pero su deseo seguramente sea el de volver, estar cerca de su familia. Cuando pasas mucho tiempo fuera de tu ciudad, te tira volver. La gente se equivoca si cree que él viene a retirarse. Él puede aportar muchísimo a este club, pero ahora está en el PSG. Igual en dos años es menos importante allí y puede volver”.

Títulos con el Betis. “LALIGA es muy difícil, la Champions igual, la Copa del Rey es lo más coherente. Estamos en una buena dinámica, cambiaría muchos títulos por ganar uno con el Betis, pero debemos ir paso a paso. Cuando lleguemos a finales de abril, veremos la situación en la que estamos”.

Hablar con el entrenador y el presidente. “Tuve una charla privada con Pellegrini, me dijo que teníamos un año ilusionante, que aspirábamos a todo. En poco tiempo lo he visto. Con Ángel Haro hablé de todo, de la evolución del club, del margen de mejora que tenemos, del futuro estadio... el club va en la dirección correcta, pero aún tenemos margen de mejora”.

Objetivo del Betis. “El objetivo es, por su historia, centrarse en LALIGA, pero sin dejar de lado la Champions. Es un premio, podemos jugar de tú a tú con muchísimos equipos, tenemos que afrontarla con ilusión, con el mayor respeto a los rivales, pero el Betis tiene lo suficiente para disputar los partidos de tú a tú con cualquiera”.

Sensaciones al regreso. “Aún no me creo que estoy aquí. Parece que me fui hace dos semanas, pero han sido diez años. Feliz de estar aquí otra vez, cada día que hago el trayecto desde casa, me despierta muchos recuerdos”.