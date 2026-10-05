Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 23:19h.

Dani Ceballos, ausente en la vuelta al trabajo

Se muestra sincero sobre su decisión

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El parón de selecciones tan extenso que estamos viviendo, con cuatro jornadas de la UEFA Nations League de por medio, es un buen momento para analizar el transcurrir de este primer tramo de la temporada y reflexionar sobre ciertos aspectos. Eso mismo fue lo que hizo Dani Ceballos. El utrerano vivió un verano movido tras su salida del Real Madrid rumbo al Betis, un culebrón que tocó a su fin en la recta final del mercado.

Ahora, algo más de un mes después, Ceballos recuerda cómo se fraguó su vuelta a casa y la forma en la que gestionó su salida del Madrid pese a quedarle un año de contrato por delante. Durante su entrevista en PTV Sevilla, el atacante recordó las opiniones de su entorno y cómo gestionó la negociación hasta volver a la capital hispalense.

"Todo el mundo me decía que estaba loco, teniendo un año más, que no renunciase al contrato, pero creo que tenía que respetar al Real Madrid. Había que ser sinceros y cerrar la etapa, cada uno por su lado. Mejor no me han podido tratar, pero todo el mundo me decía que estaba loco. No sabía si podía venir, pero sabía que era el momento de volver a casa", comentó al respecto.

Una vuelta progresiva

Dani Ceballos volvió al Betis en la recta final del mercado y no fue hasta el partido frente al Villarreal cuando entró en liza por vez primera en los planes de Manuel Pellegrini. El utrerano tuvo que trabajar de forma intensa varias semanas hasta recuperar su ritmo competitivo y volvió a vestirse de corto como verdiblanco en La Cerámica. Posteriormente también tuvo minutos frente al Getafe y el Dépor en una ilusionante temporada por Europa en la que espera tener un importante protagonismo y reencontrarse con su mejor versión.