Álvaro Borrego 06 OCT 2026 - 10:44h.

En el Real Betis hay satisfacción con el trabajo de Manuel Pellegrini pero con el campeonato recién iniciado consideran que todavía es pronto para abordar una posible renovación

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El futuro de Manuel Pellegrini es un asunto que deberá ser tratado. Habida cuenta que su vinculación expira el próximo mes de junio y lejos de la incertidumbre que pueda emerger fuera del club, en Heliópolis están absolutamente tranquilos al respecto, confiados en que se tomará la decisión más oportuna a su debido tiempo. Y es que según confirman a ElDesmarque, la renovación del entrenador será un asunto a tratar con el propio cuerpo técnico cuando llegue el momento adecuado. Desde el Real Betis subrayan que están "contentos" con su trabajo, de sobra avalado por los números de estos seis años, y la relación tanto con el consejo como con la dirección deportiva sigue siendo magnífica, pero todavía, cuando ni siquiera se ha alcanzado el 15% de la temporada, es pronto para abordar una decisión.

Esto no quiere decir que no sea un asunto que se encuentra sobre la mesa, sino todo lo contrario, pero con casi cuarenta partidos oficiales por disputar el club no quiere desviar el foco ni generar debates absurdos, centrando sus esfuerzos en lo meramente deportivo. Todo llegará. Sin ir más lejos, no es un escenario a tratar con premura, dado que en toda negociación las dos partes ponen sus condiciones y el cuerpo técnico también deberá sopesar qué es lo mejor para su futuro. Por eso desde el Real Betis insisten en que están "muy contentos" con su trabajo y desmienten que no sea algo que se valore, pero se le da naturalidad al hecho de que la temporada esté recién temporada, por lo que será un asunto a negociar conforme vayan avanzando los meses de competición.

De hecho la postura del Real Betis coincide exactamente con la del entrenador. Manuel Pellegrini también entiende que es pronto para tomar una decisión y que la situación se valorará conforme vaya avanzando la competición. "Estoy muy feliz, pero ahora no pienso en el futuro. Solo busco sumar tres punto, el futuro se va dando solo de acuerdo a muchas circunstancias", reconocía el entrenador hace tres semanas.

Una hoja de ruta esbozada no solo con el entrenador, sino también con otros jugadores cuyos contratos expiran como Marc Bartra o Héctor Bellerín, cuyas situaciones se tratarán en su momento, porque el Betis no quiere ninguna situación que pueda incidir negativamente en lo deportivo. Sin ir más lejos, este mismo escenario en torno al entrenador chileno se repitió hace justo un año. El runrún copó el día a día del Betis, con las partes negociando desde junio y por momentos se produjeron fracturas con el aficionado, pero el club supo esperar. Después de cinco meses de negociación, Manuel Pellegrini terminó sellando su renovación en el mes de noviembre. El escenario actual es similar.

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Si por algo se ha caracterizado el Real Betis estos últimos años es por su capacidad para aguardar con paciencia y esperar hasta el momento adecuado para tomar decisiones. Así ha sido en los precedentes más recientes con Manuel Pellegrini, pero también en el mercado, con casos como los de Dani Ceballos, Troy Parrott, Sofyan Amrabat, Pablo Fornals o Antony Matheus. Cuando sea el momento oportuno, se tomará la decisión. Y a día de hoy, los caminos siguen en sintonía, por eso el club incide en esa satisfacción por el trabajo del entrenador... pero todo a su debido tiempo.