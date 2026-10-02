Pepe Jiménez Ángel Cotán Sevilla, 02 OCT 2026 - 12:26h.

Bellerín aseguró hace días que estaría encantado de renovar

Controversia con el fin de contrato de Héctor Bellerín: ¿2027 o 2028?

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El Betis no tiene dudas con sus capitanes. La entidad verdiblanca, aún recuperándose tras un largo y duro verano, ya ha comenzado a pensar en el futuro de su plantilla para la próxima temporada y, en la misma, desea que hombres como Marc Bartra o Héctor Bellerín continúen... a pesar de la finalización de sus respectivos contratos.

Porque tanto Marc Bartra como Héctor Bellerín cuentan con contrato con el Betis hasta el próximo mes de junio, pero la intención verdiblanca, tal y como ha contado Matteo Moretto este viernes en Radio MARCA, es reunirse con ellos antes de enero para negociar una renovación.

Es importante señalar el matiz de que será antes de enero, ya que si los futbolistas llegan a esa fecha sin firmar una renovación, serán libres de negociar con cualquier club para marcharse con la libertad en junio, situación que podría encarecer su firma.

Desde el club están tranquilos y entienden que ambos futbolistas tienen la intención de seguir en el Betis algún año más por lo que creen que no habrá demasiados problemas para firmar la continuidad de dos jugadores fundamentales para Manuel Pellegrini.

Héctor Bellerín hace público su deseo

Esta tranquilidad, que se siente en los pasillos de La Cartuja, también se transmite públicamente y es que el propio Héctor Bellerín decía hace días en La SER que, si por él fuese, firmaría de forma "vitalicia" con el Betis, lugar donde ha encontrado la regularidad que necesitaba.

Habrá que esperar para conocer condiciones y tempos de las negociaciones, pero parece claro que Héctor Bellerín y Marc Bartra no estarían viviendo sus últimos meses en el Betis a pesar de su actual contrato.