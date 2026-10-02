Pepe Jiménez Sevilla, 02 OCT 2026 - 11:23h.

El extremo, posteriormente, se iría a la Fiorentina antes de volver al Betis

La sentida y emocionada despedida de Joaquín a Mestalla en su adiós: brillo en los ojos

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Hay llamadas que apenas necesitan tiempo para comprender lo que uno y otro necesitan. Una así, o al menos semejante, fue la que tuvieron Antonio Fernández, antiguo miembro de secretarías técnicas como Sevilla, Valencia o Málaga, con Joaquín Sánchez cuando le quisieron para La Rosaleda: "Ni de dinero".

El que fuese encargado en materia de fichajes del Málaga coincidió con Joaquín Sánchez en Mestalla y sabía que el exjugador del Betis no lo estaba pasando nada bien en Valenci. Es por ello que, en la enorme reconstrucción vivida en La Rosaleda, el nombre del extremo encajaba a la perfección.

Antonio Sánchez pensó en él y ahora cuenta que, cuando le llamó, Joaquín no puso impedimento alguno. "Lo conozco desde hace muchísimos años. Antes que futbolista, para mí es un amigo. Coincidimos en el Valencia, en una etapa que para él no fue sencilla, y aun así nunca perdió lo que lo hace único: la alegría y esa honestidad suya para decir siempre lo que piensa. En un vestuario, esa honestidad vale oro", dice en un post publicado en Instagram.

"Años después, cuando estaba montando aquel Málaga, lo llamé. No me pidió condiciones, no me habló de dinero. Me dijo que se venía en bicicleta. Así de claras tenía las cosas. Así es él", añade Fernández.

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La operación fue perfecta para el Málaga y es que Antonio Fernández recuerda que "en La Rosaleda fue exactamente lo que yo sabía que iba a ser: desequilibrio por banda, asistencias, goles y un futbolista que tira del equipo cuando las cosas se ponen feas".

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"Después de veinticinco años en esto tengo una certeza: los jugadores que de verdad marcan un vestuario no siempre son los del mejor pie. Son los de la mejor cabeza. El talento llena estadios. El carácter llena vestuarios", sentencia en dicha publicación.