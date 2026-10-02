Pepe Jiménez Sevilla, 02 OCT 2026 - 09:12h.

"Ojalá algún día lo podamos disfrutar en el Betis"

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Todos con Fabián Ruiz. El mediocampista del PSG, exjugador del Betis, continúa siendo uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro tras un excelente año en el que se proclamó campeón de la Champions League con Luis Enrique y campeón del Mundo con la Selección y excompañeros como Jesús Navas o Adrián San Miguel han querido mandar un claro mensaje de cara a la gala que llega. El exguardameta del Betis no solo se centra en sus méritos deportivos, sino que va más allá: "Por la gente de nuestra tierra, la gente que tiene unos valores diferentes".

"Imposible no es nada, pero bueno, aquí estamos para apoyarlo, ya no solo como parte de Real Betis Balompié, sino como parte de la gente que ama el fútbol, la gente de nuestra tierra, la gente que tiene unos valores diferentes", comenzaba contando Adrián San Miguel ante los micrófonos de ElDesmarque.

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El que fuese guardameta del Betis admitía que la "competitividad es inmensa" pero recordaba que Fabián ha vivido una carrera de crecimiento paso a paso, desde el Elche, desde el Nápoles, desde el Betis -por supuesto- y ahora desde el PSG. "Son casos que son historias de superación, de sacrificio, y me alegro muchísimo por él, por toda la trayectoria que ha tenido y que se pueda hablar de Fabián, sobre estas cotas tan altas, pues dice mucho de él y de lo bien que lo está haciendo, así que bueno, esperemos a ver qué es lo que se decide finalmente, pero sea lo que sea, de Fabián no se puede dudar como persona ni como futbolista".

"Es una historia final de superación, de esa resiliencia, de ese, que no es todo que es olor de rosa, de esa salida también, cuando él se tiene que ir al Elche, que yo creo que al final le hace crecer, y a todos nos hace crecer también, a veces salir afuera y seguir emprendiendo tu camino en otro lugar, y bueno, ojalá, ojalá lo siga haciendo tan bien y lo podamos disfrutar por supuesto en algún momento en el Betis, porque nos encantaría a todos y a nuestra afición también, pero de momento pues que lo siga haciendo tan bien como lo está haciendo en Francia y con la selección, y que podamos seguir disfrutando de mucho tiempo", insistía.

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Finalmente, el exportero también quiso recordar que lo que ha hecho Fabián este año "pocos lo pueden superar" y aunque "el nombre y la repercusión mediática" no es el de otros, el ex del Betis "siempre contará con nuestr apoyo".