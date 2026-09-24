Basilio García Sevilla, 24 SEP 2026 - 09:51h.

Aunque el club anunció en diversos soportes que firmaba hasta 2028, su vínculo acaba el próximo 30 de junio

Héctor Bellerín, las multas a los futbolistas y lo que su entorno no entiende: "Esa es la que más fuerte me parece"

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Curioso caso el que se le presenta al Real Betis Balompié con Héctor Bellerín. El lateral catalán, que ha empezado a un muy buen nivel la temporada, se encuentra ante su último año de contrato… ¡A pesar de que el club anunció que había firmado hasta 2028!

La historia tiene su miga, y es que, si uno solo tiene en cuenta la literalidad de los comunicados oficiales, en el caso del fichaje de Bellerín en el verano de hace tres años, la publicación que el Betis escribió en su página web no hablaba de fecha de finalización de contrato. Ese comunicado, por cierto, no se puede consultar directamente desde el sitio de la entidad verdiblanca, ya que no aparece en las búsquedas -sí su versión en inglés-, pero sí que fue insertado en la publicación sobre la oficialidad que hizo ElDesmarque, y que prácticamente abría la edición del 18 de julio de 2023. Puedes consultarlo pinchando aquí.

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Si embargo, tanto en las gráficas que publicó el Betis, como en la camiseta que enarboló el jugador, como en el siempre esperado vídeo de ‘announce’ que publican las redes sociales de la entidad, la fecha que aparece es la de 2028.

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Un año menos de contrato

Con todo, ABC de Sevilla ha dado a conocer este jueves que la finalización del contrato de Héctor Bellerín no es la que se pensaba, sino que su vinculación acaba el 30 de junio de 2027. El defensa catalán puso todo de su parte para regresar después de jugar media temporada en el FC Barcelona y la otra media en el Sporting de Portugal, aceptando reducir sus emolumentos y firmando un contrato largo. Sin embargo, en el último momento la negociación dio un giro y el futbolista firmó con el Betis hasta 2027.

De este modo, el futuro de Héctor Bellerín será uno de los caballos de batalla que tendrá que afrontar Manu Fajardo en los próximos meses. El lateral y Marc Bartra son los únicos dos futbolistas en propiedad que acaban contrato con el Betis en 2027, su rendimiento es notable y lo lógico es que se aborde una renovación. De no llegar antes, en enero ya podría negociar con otros clubes, y en el caso de Bellerín cuenta con 31 años y se encuentra a un muy buen nivel, por lo que pretendientes no le van a faltar.

Sea como fuere, está claro que no es un futbolista al uso, que se encuentra muy feliz tanto en Sevilla como en el Betis y que sería fácil llegar a un acuerdo si se abren las negociaciones para su continuidad.