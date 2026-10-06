Basilio García Sevilla, 06 OCT 2026 - 13:53h.

Sufre su enésima lesión muscular en la pierna izquierda

Junior Firpo no jugará con República Dominicana y achaca su lesión al ‘megaparón’

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El Real Betis Balompié ha dado a conocer este martes el parte médico de Junior Firpo. El lateral izquierdo se lesionó el pasado jueves en el partido que la República Dominicana jugó ante Haití, y ha sido sometido a pruebas médicas a su regreso a Sevilla. Unas pruebas que confirman lo temido: está otra vez lesionado.

El hispanodominicano estiró la pierna más de la cuenta a los diez minutos del encuentro ante los haitianos, tal y como él mismo declaró aún en su país. Finalmente, el Betis ha determinado que sufre una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda, la extremidad que le está dando muchos dolores de cabeza desde que regresara a la disciplina verdiblanca. Se llegó a perder 22 partidos de LALIGA EA SPORTS la temporada pasada tras sufrir cuatro lesiones, y en la actual va por el mismo camino. Fuentes especializadas consultadas por ElDesmarque afirman que los periodos de recuperación oscilarían entre las tres y seis semanas.

En el caso más optimista, Junior se perderá al menos seis partidos con el Betis. Los ligueros ante Osasuna, el FC Barcelona y el Celta de Vigo, así como los de la UEFA Champions League ante el Oporto y el Feyenoord. Tampoco parece que pueda estar para el debut copero ante el Navalcarnero, de modo que Manuel Pellegrini solo cuenta con un lateral izquierdo específico como Fran García. La otra opción es colocar en el costado a Valentín Gómez, aunque el chileno aún contiene la respiración al tener a los dos jugadores concentrados con sus selecciones. En la previsión más pesimista, no volvería a jugar hasta el regreso del parón, cuando el equipo verdiblanco juega ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán, en el primer derbi del ejercicio.

El parte médico del Betis

El jugador del Real Betis, Junior Firpo, sufrió unas molestias en el partido de la República Dominicana frente a Haití.

Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del Club han confirmado que padece una lesión muscular en el aductor izquierdo.

Su incorporación al grupo dependerá de su evolución.