El lateral es el jugador de campo con menos minutos esta temporada

La de Junior Firpo es una de las noticias más agridulces de la temporada. Las constantes lesiones -hasta tres en distintos periodos- y el pobre rendimiento que ha ofrecido cuando le ha tocado jugar lo convierten en una de las grandes máculas de este Real Betis. Empezó el curso siendo importante en los planes de Manuel Pellegrini, llegando incluso a encadenar cuatro titularidades seguidas, pero sus malas actuaciones le hicieron ir desapareciendo del equipo progresivamente, hasta el punto de convertirse en el futbolista de la primera plantilla que menos ha participado hasta la fecha.

Su regreso a Heliópolis parecía ser una operación redonda para el Real Betis. A sus 28 años, llegó en el mejor momento de su carrera, mucho más maduro y con el aval de haber sido el mejor lateral de la Championship, siendo decisivo para el ascenso del Leeds nada menos que con diez asistencias y cuatro goles. Terminó contrato y volvió a 'casa' como agente libre, muestra del compromiso que tenía con el club que le permitió ser futbolista profesional, llegando incluso a rechazar ofertas muy superiores a la verdiblanca.

Empezó por delante de Ricardo Rodríguez, pero su pobre rendimiento y las reiteradas lesiones provocaron que Ricardo Rodríguez e incluso Valentín Gómez hayan tenido más protagonismo en ese carril zurdo. De hecho hace semanas que está totalmente recuperado de su lesión y a pesar de ello no ha participado en ninguno de los últimos tres compromisos del Real Betis. No juega un minuto oficial desde el 10 de enero, en el empate frente al Real Oviedo.

Junior Firpo ha disputado 687 minutos esta temporada, siendo el futbolista de campo -sin contar a Isco ni Fidalgo- con menos minutos esta temporada. Por delante, otros como Sofyan Amrabat, lesionado desde hace más de dos meses, Pablo García, Chimy Ávila o Cédric Bakambu. Por poner en contexto, Ángel Ortiz ha jugado el doble que él y Valentín Gómez multiplica por tres los minutos disputados.

Curiosamente este sábado podría ser una buena oportunidad para verle de vuelta en La Cartuja. Aunque Manuel Pellegrini repitió alineación en Mallorca, contra el Rayo Vallecano podría introducir algunos cambios, con el derbi a la vuelta de la esquina, y darle descanso a Ricardo Rodríguez para meter en dinámica a Junior Firpo podría ser una de las opciones a las que recurriera el técnico. Y quién sabe si para dar un paso al frente.